Ο Σι Τζινπίνγκ έφτασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αναμένεται να έχει την κρίσιμη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το προεδρικό αεροσκάφος της Κίνας προσγειώθηκε περίπου στις 00:40, ώρα Ελλάδας, στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσινγκτον. Στο αεροδρόμιο βρισκόταν ο Αμερικανός πρόεδρος προκειμένου να υποδεχθεί προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του μαζί με τη Μελάνια.

U.S. President Donald J. Trump exists the armored limousine, the Beast, to welcome Chinese President Xi Jinping at Joint Base Andrews. pic.twitter.com/PvoccVDdAc — OSINTdefender (@sentdefender) September 23, 2026

Τραμπ και Σι αντάλλαξαν χειραψία μπροστά στις κάμερες και συνομίλησαν για λίγα λεπτά μετά την προσγείωση του αεροσκάφους του Κινέζου προέδρου στην αεροπορική βάση Άντριους.

Η Ουάσινγκτον είχε οργανώσει επίσημη τελετή για την άφιξή του, με κόκκινο χαλί και στρατιωτικό άγημα, ενώ την υποδοχή συμπλήρωσε πτήση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών πάνω από τη βάση.

President Trump welcomes Chinese President Xi to US https://t.co/IcNv3G1IEa — Reuters (@Reuters) September 23, 2026

Η ασυνήθιστη επιλογή του Τραμπ

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να μεταβεί ο ίδιος στη βάση Άντριους για να περιμένει την άφιξη του Σι Τζινπίνγκ. Η υποδοχή ξένων ηγετών στην πίστα του αεροδρομίου από τον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ δεν αποτελεί συνηθισμένη πρακτική του αμερικανικού πρωτοκόλλου.

Η κίνηση είχε προαναγγελθεί από Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι είχαν χαρακτηρίσει ασυνήθιστη την προσωπική παρουσία του προέδρου κατά την άφιξη ξένου ηγέτη.

it is 64 degrees at Joint Base Andrews right now and yet Trump is wearing gloves are he greets President Xi pic.twitter.com/bEmcvgZXyb — Aaron Rupar (@atrupar) September 23, 2026

Ο Τραμπ είχε προχωρήσει σε αντίστοιχη κίνηση και τον Αύγουστο του 2025, όταν είχε μεταβεί στην πίστα του αεροδρομίου στο Άνκορατζ της Αλάσκας για να υποδεχθεί τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ πραγματοποιείται από τις 23 έως τις 25 Σεπτεμβρίου και είναι η πρώτη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Επίσημη τελετή στον Λευκό Οίκο

Το πρόγραμμα της Πέμπτης περιλαμβάνει επίσημη τελετή υποδοχής του Σι Τζινπίνγκ και της συζύγου του, Πενγκ Λιγιουάν, στον Λευκό Οίκο από τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ.

Στο τελετουργικό έχουν ενταχθεί επιδείξεις στρατιωτικών αγημάτων, ενώ η τελετή αναμένεται να ολοκληρωθεί με πτήση ενός βομβαρδιστικού B-2 Spirit και τεσσάρων μαχητικών F-22 Raptor.

Μετά την επίσημη υποδοχή, η Μελάνια Τραμπ και η Πενγκ Λιγιουάν θα επισκεφθούν το Smithsonian National Museum of Asian Art, όπου θα ξεναγηθούν σε έργα που συνδέονται με την πολιτιστική ιστορία και τις σχέσεις των δύο χωρών.

Εμπόριο, σπάνιες γαίες και τεχνητή νοημοσύνη στην ατζέντα

Πίσω από το τελετουργικό βρίσκεται μια συνάντηση με ιδιαίτερα βαριά οικονομική και γεωπολιτική ατζέντα. Στις συνομιλίες Τραμπ και Σι αναμένεται να βρεθούν, μεταξύ άλλων, οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, η διακίνηση σπάνιων γαιών που είναι κρίσιμες για τη διεθνή οικονομία και η τεχνητή νοημοσύνη.

Η τελευταία έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά πεδία ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου, καθώς οι δύο χώρες διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ΑΙ και των τεχνολογιών που τα υποστηρίζουν.

Οι ισχυροί της τεχνολογίας στο κρατικό δείπνο

Το βράδυ της Πέμπτης ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ θα παραθέσουν κρατικό δείπνο προς τιμήν του Κινέζου προέδρου και της συζύγου του στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου.

Στη λίστα των προσκεκλημένων βρίσκονται ορισμένα από τα ισχυρότερα ονόματα της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας. Μεταξύ αυτών είναι ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Σουντάρ Πιτσάι της Alphabet/Google, ο Έλον Μασκ της Tesla και ο Τζεφ Μπέζος της Amazon. Στο δείπνο αναμένεται επίσης ο επικεφαλής της Microsoft Σάτια Ναντέλα.

Η ισχυρή παρουσία του τεχνολογικού κλάδου αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται στην ατζέντα της επίσκεψης.

Τσάι στον Λευκό Οίκο και Εθνικά Αρχεία

Η κρατική επίσκεψη θα συνεχιστεί την Παρασκευή. Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ θα υποδεχθούν εκ νέου τον Σι Τζινπίνγκ και την Πενγκ Λιγιουάν στον Λευκό Οίκο, όπου τα δύο ζευγάρια θα πιουν τσάι στην Κόκκινη Αίθουσα.

Στη συνέχεια θα μεταβούν στα Εθνικά Αρχεία στην Ουάσινγκτον, όπου θα παρουσιαστούν ιστορικά έγγραφα που συνδέονται με τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας. Εκεί προβλέπεται να ολοκληρωθεί και το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης.