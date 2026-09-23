Πρόσκληση στον Βλαντίμιρ Πούτιν να δώσει το «παρών» στη σύνοδο κορυφής της G20, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι, απηύθυναν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως γνωστοποίησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να διατηρήσει ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Ο Ρούμπιο έκανε την ανακοίνωση την Τετάρτη, μετά τις συνομιλίες που είχε στη Νέα Υόρκη με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Πιστεύουμε ότι είναι μια ευκαιρία για αυτόν να συνεργαστεί όχι μόνο με τον πρόεδρο, αλλά και με άλλους παγκόσμιους ηγέτες», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους την Τετάρτη (23/9), μετά από συνάντηση με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ . «Ελπίζουμε ότι αυτή είναι μια πρόσκληση που θα δεχτεί», πρόσθεσε.

Η Μόσχα εξετάζει την πρόσκληση

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα ταξιδέψει στο Μαϊάμι. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει την πρόσκληση, την οποία χαρακτήρισε ευπρόσδεκτη, σημειώνοντας ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί αργότερα.

Εφόσον ο Πούτιν παραστεί στη σύνοδο, θα πρόκειται για την πρώτη αυτοπρόσωπη συμμετοχή του σε G20 από το 2019. Παράλληλα, θα είναι το δεύτερο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, έπειτα από τη συνάντησή τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025.

Ρούμπιο: Ο διάλογος χρειάζεται και όταν υπάρχουν διαφωνίες

Εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την πρόσκληση, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι η επίλυση διεθνών κρίσεων προϋποθέτει επαφές ακόμη και μεταξύ πλευρών που βρίσκονται σε αντιπαράθεση.

«Αν συναντιέσαι μόνο με ανθρώπους με τους οποίους συμφωνείς, τότε αυτές είναι πολύ ωραίες συναντήσεις, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα», είπε ο Ρούμπιο. «Για να λύσεις προβλήματα, πρέπει να συναντηθείς με ανθρώπους με τους οποίους διαφωνείς ή με ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να έχεις κάποια προβλήματα».