Προσωρινά «πάγωσε» το βράδυ της Τετάρτης, η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου, έπειτα από αναφορές για την παρουσία drone στην περιοχή.

Ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε στις 21:00, ώρα Ελλάδας, και οι απογειώσεις και προσγειώσεις διακόπηκαν για περίπου 45 λεπτά για λόγους ασφαλείας.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου ανέφερε ότι αρκετά αεροσκάφη που είχαν προορισμό το Βερολίνο κατευθύνθηκαν τελικά στα αεροδρόμια της Δρέσδης και της Λειψίας. Η λειτουργία του εναέριου χώρου αποκαταστάθηκε στις 22:05, ώρα Ελλάδας.

Κατά την ίδια πηγή, την παρουσία του drone κατήγγειλαν περισσότεροι από ένας άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά αντίστοιχων συμβάντων στην περιοχή. Όπως γνωστοποίησε η Γερμανική Υπηρεσία Αεροπλοΐας στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα Βερολίνου-Βρανδεμβούργου rbb, τουλάχιστον 28 περιστατικά με drones καταγράφηκαν στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο κατά τους πρώτους έξι μήνες του έτους. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό θεάσεων μεταξύ των αεροδρομίων της Γερμανίας.