Μπορεί Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να φροντίζουν σε κάθε ευκαιρία να υπογραμμίζουν την καλή προσωπική τους σχέση, ωστόσο η παρουσία τους στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δεν συνοδεύτηκε από μια ξεχωριστή διμερή συνάντηση.

Οι δύο πρόεδροι βρέθηκαν την Τρίτη στον ίδιο χώρο, στο πλαίσιο πολυμερούς συνάντησης με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής, χωρίς όμως να υπάρξει χρόνος για κατ’ ιδίαν συνομιλίες. Σε μια εβδομάδα έντονης διπλωματικής κινητικότητας, κατά την οποία ακόμη και μια σύντομη χειραψία ή μια κοινή φωτογραφία αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, η απουσία ενός τετ α τετ μεταξύ των δύο ηγετών δεν πέρασε απαρατήρητη.

Τραμπ και Ερντογάν είχαν συναντηθεί τον Ιούλιο στην Άγκυρα, στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ενώ είχε προηγηθεί, τον Σεπτέμβριο του 2025, η επίσκεψη του Τούρκου προέδρου στην Ουάσινγκτον.

Χωρίς συνάντηση και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Το πρόγραμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη δεν περιέλαβε ούτε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας.

Η εξέλιξη διαφοροποιείται από την εικόνα προηγούμενων ετών, όταν η παρουσία των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη είχε αποτελέσει αρκετές φορές ευκαιρία για ελληνοτουρκικές επαφές σε ανώτατο επίπεδο.

Τα θερμά λόγια και οι ανοιχτοί λογαριασμοί

Παρά την απουσία διμερούς συνάντησης, Ουάσινγκτον και Άγκυρα εξακολουθούν να παρουσιάζουν θετική εικόνα για την πορεία των μεταξύ τους σχέσεων. Στο παρασκήνιο, ωστόσο, παραμένουν άλυτα δύο από τα σημαντικότερα ζητήματα της αμερικανοτουρκικής ατζέντας: τα ζητήματα των S-400 και του «ξεκλειδώματος» των F-35 για την Άγκυρα.

Ενδεικτικές του κλίματος ήταν οι αναφορές του Αμερικανού προέδρου στον Τούρκο ομόλογό του κατά την πολυμερή συνάντηση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου την Τρίτη. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Ερντογάν «σκληρό καρύδι» και ηγέτη με τον οποίο «δεν μπορεί κανείς να παίζει».

Trump on Erdogan: My friend from Türkiye, he’s a tough cookie. Don’t mess around with him, he’s tough. He’s a fantastic guy. https://t.co/Z6rsBUBH4c — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

«Είναι φανταστικός τύπος, φίλος μου», είπε ακόμη ο Τραμπ.

Ανάλογους τόνους είχε χρησιμοποιήσει μία ημέρα νωρίτερα και ο Ερντογάν. Μιλώντας σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη για τη συμπλήρωση 100 ετών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών, αναφέρθηκε στον «πολύτιμο φίλο μου» Τραμπ.

«Μετά τη συνάντησή μας με τον κ. Τραμπ στην Ουάσιγκτον πέρυσι, η επίσκεψή του στην Άγκυρα τον Ιούλιο επιβεβαίωσε και ενίσχυσε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη βαθιά συμμαχική μας σχέση. Της έδωσε νέα πνοή», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος που αναφέρθηκε στη συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της πολιτικής αεροπορίας και της υψηλής τεχνολογίας, όπως βέβαια και την αμυντική συνεργασία.

Μπάρακ: Η συχνή επικοινωνία εξηγεί την απουσία τετ α τετ

Την εικόνα στενής συνεννόησης μεταξύ των δύο προέδρων επιχείρησε να ενισχύσει και ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ. Όπως δήλωσε την Τετάρτη, Τραμπ και Ερντογάν «τρέφουν απίστευτο σεβασμό ο ένας για τον άλλον, αλλά, ακόμη πιο σημαντικό, υπάρχει αρμονία μεταξύ τους».

Κατά τον Αμερικανό πρέσβη, παρά τις διαφορετικές καταβολές τους, οι δύο ηγέτες διαθέτουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, γεγονός που, όπως υποστήριξε, διευκολύνει την απευθείας επικοινωνία τους.

Ο Μπάρακ συνέδεσε μάλιστα την απουσία διμερούς συνάντησης στη Νέα Υόρκη με το γεγονός ότι οι δύο πρόεδροι βρίσκονται ήδη σε τακτική επαφή.

«Εν μέσω αυτής της αναταραχής και της ευαίσθητης κατάστασης στην περιοχή, ήδη συναντώνται συχνά. Γι’ αυτό και δεν υπήρχαν πολλά νέα θέματα προς συζήτηση. Πρόκειται για μια κατάσταση που συνεχίζεται αδιάκοπα», εξήγησε.

S-400 και F-35 παραμένουν στην ατζέντα

Παρά το θετικό κλίμα που περιγράφεται δημοσίως και από τις δύο πλευρές, η αγορά των ρωσικών S-400 από την Τουρκία και το ζήτημα της επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 εξακολουθούν να αποτελούν βασικά σημεία εκκρεμότητας.

Ο Μπάρακ ανέφερε ότι το θέμα βρίσκεται υπό εξέταση στο Κογκρέσο, σημειώνοντας πως οι διαδικασίες που συνδέονται με το αμερικανικό νομοθετικό πλαίσιο CAATSA δεν μπορούν να ολοκληρωθούν άμεσα.

Σε δηλώσεις του την Τρίτη σε τουρκικό μέσο, υποστήριξε ότι η διαφωνία είναι διαχειρίσιμη, εκτιμώντας πως δεν θα πρέπει να καθορίζει συνολικά τις σχέσεις Ουάσινγκτον και Άγκυρας. Παραδέχθηκε, πάντως, ότι η παράλληλη χρήση ρωσικών και αμερικανικών αμυντικών συστημάτων δημιουργεί ζήτημα ασυμβατότητας.

«Το Κογκρέσο πρέπει να εξετάσει πώς θα επιλύσει το ζήτημα των S-400. Αυτό δεν αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τις δύο χώρες. Δεν υπάρχει καμία ενόχληση στις σχέσεις μας. Υπάρχει καλή χημεία μεταξύ του προέδρου Ερντογάν και του προέδρου Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ πρόθυμος να προωθήσει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με την Τουρκία», δήλωσε.

Συμφωνία-μαμούθ της Turkish Airlines με την Boeing

Την ίδια ώρα, η οικονομική συνεργασία ΗΠΑ και Τουρκίας ενισχύεται με μια μεγάλη συμφωνία στον αεροπορικό τομέα. Παρουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράφηκε την Τετάρτη συμφωνία για την απόκτηση έως και 150 αεροσκαφών 737 MAX από την Turkish Airlines.

Η συμφωνία αφορά αρχικά 100 Boeing 737-8, ενώ προβλέπει τη δυνατότητα αγοράς ακόμη 50 αεροσκαφών της οικογένειας 737 MAX.