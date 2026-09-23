Ρωσικό πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε συνεδριακό χώρο του Κιέβου, όπου βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος απευθυνόταν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω σειράς επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις σε διαφορετικές περιοχές της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της Τετάρτης.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 43 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον απολογισμό των τοπικών αρχών. Πλήγματα καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, κοντά σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, ενώ το συνεδριακό κέντρο χτυπήθηκε δύο φορές. Η δεύτερη επίθεση συνέπεσε χρονικά με την ομιλία του Ζελένσκι στον ΟΗΕ.

російські терористи вдруге за сьогодні атакували конгресно-виставковий центр «Парковий» у Києві. КВЦ «Парковий» це місце, де мають офіси головні зі «Слуг народу» нардепи. Там же часто відбувалися зустрічі фракції із президентом. Цим ударом росіяни показують в тому числі і народним обранцям, що вони готові вбивати усіх. І їм байдуже в кого які політичні плани. Сподіваюсь, хоч тепер нардепи трошки прокинуться та усвідомлять, в якій реальності перебуає країна. І що їм зараз слід посилено працювати, голосувати за реформи, а не йти на канікули через кожні три дні роботи. — Serhii Sternenko (@sternenko) September 23, 2026

Από το πλήγμα προκλήθηκαν φθορές στη στέγη του κτιρίου και εκδηλώθηκε φωτιά, την οποία οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης κατάφεραν στη συνέχεια να θέσουν υπό έλεγχο.

Την ίδια ώρα, επίθεση σημειώθηκε και στην Ολεξαντρίβκα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν, τέσσερις βόμβες έπληξαν το χωριό το πρωί της Τετάρτης, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων.

Από τον βομβαρδισμό τραυματίστηκαν τουλάχιστον έξι άτομα, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ακόμη επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμμια. Τις πληροφορίες γνωστοποίησε ο Φιλάσκιν μέσω ανάρτησής του στο Telegram.