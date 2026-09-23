Στις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να ταξιδέψει ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να συναντηθεί με στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ. Την πληροφορία μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο δύο πρόσωπα με γνώση των προετοιμασιών για τις επικείμενες επαφές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Reuters, οι επαφές του Ντμίτριεφ θα γίνουν στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και αποτελούν συνέχεια της συνάντησης που είχε ο Πούτιν με τους αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο Κρεμλίνο, στις αρχές του μήνα.

Μια από τις πηγές ανέφερε στο Reuters πως στόχος της επίσκεψης Ντμίτριεφ στις ΗΠΑ είναι να συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας και οι προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.