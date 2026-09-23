Η Ιαπωνία εξετάζει ένα σενάριο που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζε βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας: την είσοδο ανθρωποειδών ρομπότ εξοπλισμένων με τεχνητή νοημοσύνη στις αμυντικές της δομές.

Σύμφωνα με κυβερνητικές και κομματικές πηγές που επικαλείται το ιαπωνικό πρακτορείο Kyodo, το Τόκιο σχεδιάζει να μελετήσει τη χρήση ρομπότ με προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, κυρίως για μη πολεμικές αποστολές, καθώς οι Ιαπωνικές Δυνάμεις Αυτοάμυνας αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην εξεύρεση επαρκούς αριθμού προσωπικού.

Από τις περιπολίες στις βάσεις μέχρι τη μεταφορά εξοπλισμού

Η πιθανή χρήση των ανθρωποειδών ρομπότ αφορά κυρίως υποστηρικτικές εργασίες.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι:

περιπολίες σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις,

υποστήριξη σε εργασίες εφοδιασμού και μεταφορών,

αποστολές αναγνώρισης,

επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η λογική πίσω από την πρωτοβουλία είναι ότι τα ρομπότ θα μπορούσαν να μειώσουν το ανθρώπινο φορτίο και να λειτουργήσουν ως «πολλαπλασιαστές ισχύος» για έναν στρατό που αντιμετωπίζει δημογραφικές πιέσεις και έλλειψη προσωπικού.

Τι είναι η «φυσική τεχνητή νοημοσύνη»

Η τεχνολογία που βρίσκεται στο επίκεντρο ονομάζεται «physical AI» ή «φυσική τεχνητή νοημοσύνη».

Πρόκειται για συστήματα στα οποία τα ρομπότ μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες μέσω αισθητήρων και καμερών, να αναλύουν το περιβάλλον τους και να εκτελούν εργασίες με μεγαλύτερη αυτονομία.

Σε αντίθεση με μια απλή μηχανή που εκτελεί προκαθορισμένες εντολές, ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Η Ιαπωνία κρατά αποστάσεις από τα «πολεμικά ρομπότ»

Παρά την τεχνολογική φιλοδοξία, το Τόκιο εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικό απέναντι στη χρήση ανθρωποειδών ρομπότ σε πραγματικές πολεμικές επιχειρήσεις.

Ιάπωνες αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει λάθη κρίσης, όπως να μπερδέψει συμμάχους με αντιπάλους ή στρατιωτικούς στόχους με αμάχους.

«Δεν αναμένουμε ότι ανθρωποειδή ρομπότ εξοπλισμένα με όπλα θα χρησιμοποιηθούν για μάχες», ανέφερε στέλεχος επιτροπής ασφαλείας του κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Διαγωνισμός ρομπότ από εταιρείες και πανεπιστήμια

Η ιαπωνική κυβέρνηση, μέσω της Υπηρεσίας Απόκτησης, Τεχνολογίας και Επιμελητείας (ATLA), αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα για τις δυνατότητες των ανθρωποειδών ρομπότ.

Παράλληλα σχεδιάζεται διαγωνισμός στον οποίο εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και πανεπιστήμια θα παρουσιάσουν τα δικά τους συστήματα και τις δυνατότητές τους.

Στόχος είναι να αξιολογηθεί κατά πόσο η τεχνολογία μπορεί να ενσωματωθεί με ασφάλεια στις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η μεγαλύτερη εικόνα: AI στον στρατό του μέλλοντος

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Ιαπωνίας να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες μέσω νέων τεχνολογιών.

Το υπουργείο Άμυνας της χώρας έχει ήδη συμπεριλάβει την τεχνητή νοημοσύνη στον σχεδιασμό του για τα επόμενα χρόνια, με στόχο την ενσωμάτωσή της στη διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων.

Στον προϋπολογισμό της επόμενης οικονομικής χρονιάς, από τον Απρίλιο, προβλέπεται επίσης η δοκιμή ενός «τακτικού δορυφόρου AI», ο οποίος θα μπορεί να αναλύει μεγάλο όγκο δεδομένων από το διάστημα και να βοηθά στην καθοδήγηση πυραυλικών συστημάτων.

Η Ιαπωνία δεν είναι η μόνη χώρα που εξετάζει τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην άμυνα. Ωστόσο, η επιλογή της να ξεκινήσει από ανθρωποειδή ρομπότ δείχνει μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των σύγχρονων στρατών: πώς θα αυξήσουν τις δυνατότητές τους όταν το ανθρώπινο δυναμικό περιορίζεται.