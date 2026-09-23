Την ιδιαίτερα θερμή σχέση και την αποτελεσματική επικοινωνία που διατηρούν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογράμμισε ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ. Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο διπλωμάτης δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τη γειτονική χώρα ως έναν «μεγάλο φίλο» της Αμερικής σε κρίσιμες και δύσκολες περιόδους.

Οι τοποθετήσεις του κ. Μπάρακ έγιναν σε δημοσιογράφους έξω από το Σπίτι της Τουρκίας στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο των εργασιών της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Οι δηλώσεις αυτές επιβεβαιώνουν το θετικό κλίμα στις σχέσεις των δύο πλευρών.

Αναφερόμενος στη σύντομη συνομιλία που είχαν Ερντογάν και Τραμπ στο δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μπάρακ υποστήριξε ότι οι δύο ηγέτες έχουν αμοιβαίο σεβασμό και καλή συνεννόηση.



«Ως ηγέτες τρέφουν απίστευτο σεβασμό ο ένας για τον άλλον, αλλά, ακόμη πιο σημαντικό, υπάρχει αρμονία μεταξύ τους».



Ο Αμερικανός πρέσβης σημείωσε ότι, παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν και ο Τραμπ προέρχονται από διαφορετικές κουλτούρες, έχουν αρκετές ομοιότητες, κάτι που, όπως είπε, διευκολύνει τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.



«Γι’ αυτό, για μένα, κάνουν τα πράγματα πολύ εύκολα μεταξύ των δύο χωρών, επειδή επικοινωνούν πολύ καλά και αποτελεσματικά».



Ο Μπάρακ αναφέρθηκε επίσης στη στάση της Τουρκίας απέναντι στις ΗΠΑ σε περιόδους έντασης, χαρακτηρίζοντάς την σημαντικό φίλο της Ουάσιγκτον.



«Η Τουρκία είναι ένας πολύ μεγάλος φίλος της Αμερικής σε πολύ δύσκολες στιγμές, όταν τα πράγματα είναι τεταμένα. Σε τέτοιες στιγμές καταλαβαίνεις ποιοι είναι οι πραγματικοί σου φίλοι και η Τουρκία υπήρξε ένας μεγάλος φίλος της Αμερικής».



Σχολιάζοντας το γεγονός ότι Ερντογάν και Τραμπ δεν πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση κατά την εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μπάρακ απέδωσε την εξέλιξη στη συχνή επικοινωνία των δύο ηγετών εν μέσω των περιφερειακών εξελίξεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



«Εν μέσω αυτής της αναταραχής και της ευαίσθητης κατάστασης στην περιοχή, ήδη συναντώνται συχνά. Γι’ αυτό και δεν υπήρχαν πολλά νέα θέματα προς συζήτηση. Πρόκειται για μια κατάσταση που συνεχίζεται αδιάκοπα».



Για τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, ο Μπάρακ υποστήριξε ότι βρίσκονται σε ιδιαίτερα θετικό επίπεδο και αναφέρθηκε εκ νέου στην προσωπική σχέση των δύο ηγετών.



«Ποτέ δεν ήταν τόσο καλές. Οι δύο ηγέτες τα πηγαίνουν πολύ καλά μεταξύ τους. Αρέσει ο ένας στον άλλον και αυτό πραγματικά βοηθάει».



Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των S-400 και των F-35, που παραμένουν στο τραπέζι των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, ο Μπάρακ δήλωσε ότι το Κογκρέσο εξετάζει το ζήτημα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι σχετικές ρυθμίσεις του αμερικανικού νόμου CAATSA, απαιτούν χρόνο.

ABD Büyükelçisi Tom Barrack, A Haber muhabiri İrfan Sapmaz’ın (@irfansapmazTv) sorularını yanıtladı.



Barrack, ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesini “Harikaydı, sanki iki eski dost ve arkadaş bir araya gelmiş gibiydi” sözleriyle değerlendirdi. pic.twitter.com/9wkA2uPd6o — A Haber (@ahaber) September 23, 2026

Ο Αμερικανός πρέσβης υπογράμμισε, παράλληλα, τη σημασία της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, χαρακτηρίζοντας την Τουρκία σημαντικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ.



«Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Εμπιστευόμαστε εξαιρετικά την Τουρκία για κάθε είδους περιφερειακή συμμαχία».