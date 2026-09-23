Ένα εντυπωσιακό τείχος μήκους περίπου είκοσι μέτρων, το οποίο χρονολογείται πριν από τουλάχιστον 2000 χρόνια, ήρθε τυχαία στο φως στην καρδιά του Παρισιού. Η σπουδαία αυτή αρχαιολογική ανακάλυψη ενισχύει καταλυτικά την άποψη των ειδικών που τοποθετούν τη γαλατική Λουτέτια στο ιστορικό νησάκι Île de la Cité, στον ποταμό Σηκουάνα, και όχι στην περιοχή της Ναντέρ στα δυτικά προάστια.



Το εύρημα θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα για την εικόνα της πόλης πριν από την ρωμαϊκή κατάκτηση από τα στρατεύματα του Ιουλίου Καίσαρα το 52 π.Χ. Παράλληλα, προσφέρει πολύτιμες απαντήσεις στους επιστήμονες που αναζητούν την ακριβή προέλευση και την αρχική τοποθεσία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Κατά την τελευταία εικοσαετία πολλοί αρχαιολόγοι είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η πραγματική γαλατική Λουτέτια βρισκόταν στη Ναντέρ. Και αυτό διότι αρχαιολογικές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1994 και 2005 στη Ναντέρ, αποκάλυψαν μια τεράστια γαλατική πρωτο-αστική εγκατάσταση άνω των 15 εκταρίων, με οργανωμένους δρόμους, εκατοντάδες σπίτια και μια μεγάλη νεκρόπολη.



Από την άλλη, ο Ιούλιος Καίσαρας στις αφηγήσεις του για την κατάληψη της πόλης έκανε λόγο για «ένα νησί που συνδέεται με γέφυρες και βρίσκεται σε μια καμπή του Σηκουάνα». Τούτων δοθέντων η πραγματική εικόνα για την τοποθεσία της πόλης Λουτέτια, που πριν την καταλάβουν οι Ρωμαίοι την κατείχε η γαλατική φυλή των Παριζιάνων, εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να είναι ασαφής.

Un imposant mur de pierre et de bois gaulois, conservé sur une vingtaine de mètres, a été mis au jour dans la capitale.



Une trouvaille majeure qui pourrait percer le mystère de Lutèce.



➡️ https://t.co/K9hP2bhoaE pic.twitter.com/lInspN87cp — Le Parisien (@le_Parisien) September 23, 2026

Ωστόσο μετά την ανακάλυψη του τείχους, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα Τετάρτη στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, υπάρχουν νέα δεδομένα για την γαλατική προέλευση της πόλης.



Το τείχος αυτό βρίσκεται κάτω από το πρώην νοσοκομείο Hôtel-Dieu, είναι πέτρινο και ξύλινο και θα μπορούσε να είναι το ερείπιο ενός οχυρού, αποδεικνύοντας ότι η Γαλατική Λουτέτια, πριν από την κατάκτησή της το 52 π.Χ. από τα στρατεύματα του Ιούλιου Καίσαρα, βρισκόταν στο Île de la Cité, στο κέντρο του Παρισιού.



«Είναι συναρπαστικό να βρίσκομαι εδώ και να ανακαλύπτω ποια είναι πιθανώς η προέλευση της πόλης του Παρισιού», σχολίασε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, αφού εξέτασε το τείχος, ύψους μόλις ενός μέτρου, το οποίο βρέθηκε θαμμένο σε βάθος τεσσάρων μέτρων σε μια αυλή του πρώην νοσοκομείου.

🔎 Le rempart de la Lutèce gauloise retrouvé sous l’Hôtel-Dieu AP-HP à Paris



Les archéologues de la Ville de @Paris et de l’Inrap ont mis au jour un mur de près de 20 m, caractéristique des fortifications gauloises de la fin de l’âge du Fer.



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Τα ίχνη πυρκαγιάς που είναι ορατά σε ένα θραύσμα του τείχους θα μπορούσαν επίσης να παραπέμπουν στην αφήγηση του Ιούλιου Καίσαρα ότι οι ίδιοι οι Γαλάτες έβαλαν φωτιά στους οικισμούς τους πριν από τη Μάχη της Λουτέτια εναντίον των Ρωμαίων, οι οποίοι στη συνέχεια κατείχαν την πόλη για περισσότερους από πέντε αιώνες.



Η ανακάλυψη, που χαρακτηρίστηκε ως «μεγάλη» από το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας έγινε τυχαία κατά τη διάρκεια ανασκαφών που ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του νοσοκομειακού τμήματος του Hôtel-Dieu, μετά από αρχαιολογική αξιολόγηση που διεξήχθη το 2019, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.