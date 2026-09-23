Μια υπόθεση που συνδυάζει στοιχεία προσωπικής σχέσης, μυστικών υπηρεσιών και πιθανής διαρροής πληροφοριών έχει προκαλέσει πολιτικό σεισμό στην Αλβανία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Κράτους (SHISH), Βλόρα Χισένι, και ο επιχειρηματίας Έργκις Αγκάσι, με την ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς (SPAK) να εξετάζει το περιεχόμενο των επικοινωνιών τους, αλλά και τον ρόλο που φέρεται να είχε ο Αγκάσι.

Η έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στη φύση της σχέσης των δύο προσώπων, αλλά επεκτείνεται σε ζητήματα που αφορούν πιθανή διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς στο μικροσκόπιο έχουν μπει ψηφιακά αρχεία, μηνύματα και έγγραφα που φέρεται να συνδέονται με τη SHISH.

«Θα καταλήξουμε άσχημα, ψυχή μου» – Τα μηνύματα που προκάλεσαν ερωτήματα

Το ενδιαφέρον της υπόθεσης στράφηκε στις προσωπικές συνομιλίες που φέρεται να αντάλλαξαν η Χισένι και ο Αγκάσι μέσω εφαρμογών κρυπτογραφημένης επικοινωνίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αλβανικών μέσων, σε ένα από τα μηνύματα η πρώην επικεφαλής της SHISH φέρεται να γράφει:

«Καρδιά μου, απλώς πρέπει να συγκεντρωθούμε στο πρόβλημά σου… Όλοι εμείς. Θα καταλήξουμε άσχημα, ψυχή μου».

Σε άλλη συνομιλία, λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψη του επιχειρηματία, φέρεται να αναφέρει:

«Μας έχουν κάνει πολλά, ψυχή μου… θα τα καταφέρουμε… το πρόβλημα είναι ο χρόνος».

Σε ακόμη ένα μήνυμα εμφανίζεται η φράση:

«Όποιος μας το έκανε αυτό, πρέπει να πληρώσει».

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν το σύνολο των επικοινωνιών και τη χρονική τους ακολουθία, προκειμένου να διαπιστώσουν αν οι επαφές είχαν αποκλειστικά υπηρεσιακό χαρακτήρα ή αν υπήρχε διαφορετική σχέση μεταξύ των δύο.

«Ήταν συνεργάτης της SHISH»

Η πρώην επικεφαλής της αλβανικής υπηρεσίας πληροφοριών αρνείται ότι είχε προσωπική σχέση με τον Αγκάσι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Χισένι υποστηρίζει ότι ο επιχειρηματίας ήταν συνεργάτης της SHISH και ότι η επικοινωνία τους γινόταν στο πλαίσιο των υπηρεσιακών της καθηκόντων.

Παράλληλα, φέρεται να έχει αρνηθεί ότι είχαν συναντηθεί από κοντά, υποστηρίζοντας ότι η επαφή τους ήταν μόνο τηλεφωνική.

Ωστόσο, η SPAK εξετάζει ψηφιακό υλικό που φέρεται να βρέθηκε στο τηλέφωνο του Αγκάσι, μεταξύ των οποίων φωτογραφίες, βίντεο και άλλα δεδομένα.

Εκατοντάδες επικοινωνίες μέσω Signal

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, η επικοινωνία των δύο προσώπων ήταν ιδιαίτερα συχνή. Για το διάστημα από τις 28 Ιουνίου έως τις 26 Αυγούστου 2026, όταν συνελήφθη ο Αγκάσι, φέρεται να καταγράφηκαν:

70 εισερχόμενες κλήσεις από τη Χισένι προς τον Αγκάσι,

17 εξερχόμενες κλήσεις από τον Αγκάσι προς τη Χισένι,

28 αναπάντητες κλήσεις,

συνολικά εκατοντάδες μορφές επικοινωνίας, όπως μηνύματα, κλήσεις, βιντεοκλήσεις και ανταλλαγή αρχείων.

Η SPAK φέρεται να εξετάζει εάν το περιεχόμενο αυτών των επικοινωνιών συνδέεται με τις καταγγελίες που διερευνώνται.

Τα εννέα απόρρητα έγγραφα της SHISH

Ένα ακόμη στοιχείο που έχει προκαλέσει ερωτήματα είναι ο εντοπισμός εννέα σελίδων με διαγράμματα και στοιχεία που αποδίδονται στη SHISH.

Τα έγγραφα φέρεται να βρέθηκαν σε αυτοκίνητο του Αγκάσι κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε θέρετρο στην Αλβανία.

Σύμφωνα με αλβανικά δημοσιεύματα, τα έγγραφα χαρακτηρίζονται απόρρητα και εξετάζονται από τις αρχές σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες επικοινωνίες.

Ο ίδιος ο Αγκάσι φέρεται να έχει υποστηρίξει κατά την ανακριτική διαδικασία ότι τα έγγραφα ήταν δικά του και ότι τα είχε αφήσει στο αυτοκίνητο με σκοπό να εντοπιστούν από τη SPAK.

Η Χισένι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δήλωσε ότι θα απαντούσε εγγράφως στις αρχές.

Οι αναφορές στον Έντι Ράμα

Ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα έχουν αποκτήσει και συνομιλίες που φέρεται να αφορούν κυβερνητικές επαφές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί, η Χισένι φέρεται να ενημέρωνε τον Αγκάσι για συναντήσεις εργασίας με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, αλλά και για επαφές με άλλους κρατικούς αξιωματούχους.

Οι αρχές εξετάζουν αν αυτές οι πληροφορίες είχαν υπηρεσιακή αιτιολογία ή αν μεταφέρονταν για άλλους λόγους.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και τα στοιχεία αξιολογούνται από τις αρμόδιες αρχές.

Τα μέτρα σε βάρος της πρώην επικεφαλής της SHISH

Μετά την εξέλιξη της υπόθεσης, σε βάρος της Χισένι επιβλήθηκαν δικαστικά μέτρα, μεταξύ των οποίων περιορισμοί στις κινήσεις της και αναστολή από τα καθήκοντά της.

Η ίδια επέστρεψε στην Αλβανία μέσω του συνοριακού περάσματος Μορίνα στα σύνορα με το Κόσοβο, μετά από ταξίδι στο Μπακού όπου συμμετείχε σε διεθνή συνάντηση επικεφαλής υπηρεσιών πληροφοριών.

Η υπόθεση συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Αλβανίας, καθώς η SPAK εξετάζει εάν πίσω από τις προσωπικές συνομιλίες και τα ψηφιακά ευρήματα κρύβονται ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών.