Σε μια κίνηση που μπορεί να προκαλέσει αναταράξεις στην ενεργειακή αγορά, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει για 90 ημέρες τις εξαγωγές ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων.

Το σχέδιο, το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση στην Ουάσινγκτον, έχει ως στόχο την αύξηση της διαθέσιμης ποσότητας καυσίμου στην αμερικανική αγορά και την αποκλιμάκωση των τιμών, οι οποίες έχουν αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με το Politico, η πρόταση προκαλεί ήδη αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ενώ η πετρελαϊκή βιομηχανία εμφανίζεται αντίθετη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες.

Γιατί εξετάζεται τώρα η απαγόρευση

Το ζήτημα του ντίζελ έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτικό και οικονομικό πρόβλημα στις ΗΠΑ, καθώς οι υψηλές τιμές πιέζουν ιδιαίτερα τους αγρότες, τις μεταφορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις που εξαρτώνται από βαρέα οχήματα.

Το ντίζελ αποτελεί βασικό καύσιμο για τις εμπορευματικές μεταφορές, τη γεωργία και τη βιομηχανία, γεγονός που σημαίνει ότι μια αύξηση στην τιμή του μπορεί να επηρεάσει ευρύτερα το κόστος προϊόντων και υπηρεσιών.

Η πίεση προς την κυβέρνηση αυξήθηκε και από Ρεπουμπλικανούς πολιτικούς, ιδιαίτερα από πολιτείες με ισχυρή αγροτική παραγωγή, οι οποίοι ζητούν μέτρα για τη μείωση του κόστους καυσίμων ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Τραμπ: «Κοιτάμε όλες τις επιλογές»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι υποστηρίζει την ιδέα του περιορισμού των εξαγωγών, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ παράγουν μεγάλες ποσότητες ντίζελ και ότι εξετάζεται αν ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να βοηθήσει τους καταναλωτές.

Ωστόσο, η τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί και στελέχη της κυβέρνησης εξετάζουν αν ένας πλήρης ή μερικός περιορισμός θα μπορούσε πράγματι να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Οι φόβοι της πετρελαϊκής βιομηχανίας

Οι εταιρείες ενέργειας προειδοποιούν ότι μια απαγόρευση εξαγωγών μπορεί να έχει αντίθετα αποτελέσματα.

Το American Petroleum Institute (API), ο μεγαλύτερος φορέας εκπροσώπησης της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας, υποστήριξε ότι οι περιορισμοί στις εξαγωγές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία των διυλιστηρίων και τελικά να επιβαρύνουν τους καταναλωτές.

Το επιχείρημα των εταιρειών είναι ότι οι εξαγωγές επιτρέπουν στα αμερικανικά διυλιστήρια να λειτουργούν σε υψηλή δυναμικότητα. Αν κλείσει αυτή η διέξοδος, υποστηρίζουν, ορισμένες μονάδες μπορεί να μειώσουν την παραγωγή τους, περιορίζοντας τελικά την προσφορά.

Ο κίνδυνος για τις διεθνείς αγορές

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια αμερικανική απαγόρευση θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τις ΗΠΑ αλλά και τη διεθνή αγορά καυσίμων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ντίζελ παγκοσμίως και μια μείωση των αμερικανικών αποστολών θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στις διεθνείς τιμές, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου η παγκόσμια προσφορά έχει ήδη περιοριστεί.

Το πολιτικό στοίχημα πριν τις εκλογές

Η συζήτηση για το ντίζελ έχει αποκτήσει και πολιτική διάσταση, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπη με την πίεση για χαμηλότερο κόστος ζωής.

Ένα πιθανό μπλόκο στις εξαγωγές θα αποτελούσε μια άμεση παρέμβαση στην αγορά ενέργειας, όμως οι επικριτές του μέτρου υποστηρίζουν ότι μπορεί να δημιουργήσει νέα προβλήματα αντί να δώσει μόνιμη λύση.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δείξει αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει τελικά σε περιορισμούς ή αν θα επιλέξει άλλες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών καυσίμων.