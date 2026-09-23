Η Μόσχα δεν προτίθεται να προχωρήσει σε παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, ξεκαθάρισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ανεβάζοντας ξανά τους τόνους γύρω από τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση του πολέμου.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία «δεν θα κάνει κάποια παύση στην ειδική στρατιωτική επιχείρησή μας», όπως αποκαλεί η Μόσχα την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών υποστήριξε ότι μια προσωρινή διακοπή των μαχών θα εξυπηρετούσε την ευρωπαϊκή πλευρά, καθώς -όπως ισχυρίστηκε- θα χρησιμοποιούνταν για τον ανεφοδιασμό της Ουκρανίας με όπλα.

Στο επίκεντρο το «μορατόριουμ» στα ενεργειακά πλήγματα

Οι δηλώσεις Λαβρόφ ήρθαν μία ημέρα μετά τις αναφορές για πιθανό «μορατόριουμ» στα πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι είναι έτοιμος να σταματήσει τα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους, υπό την προϋπόθεση ότι θα πράξει το ίδιο και η Ρωσία.

Το ζήτημα είχε τεθεί στο πλαίσιο των προσπαθειών για περιορισμό των επιθέσεων που επηρεάζουν κρίσιμες υποδομές και στις δύο πλευρές.

Το μήνυμα Τραμπ από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η συζήτηση για πιθανή αποκλιμάκωση πραγματοποιείται ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μια συμφωνία ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία θα μπορούσε να επιτευχθεί «γρηγορότερα απ’ όσο πιστεύουν κάποιοι».

Ωστόσο, οι δηλώσεις του Λαβρόφ δείχνουν ότι η Μόσχα εξακολουθεί να απορρίπτει μια προσωρινή παύση που δεν θα συνοδεύεται από ευρύτερες διαπραγματεύσεις για το μέλλον της σύγκρουσης.

Η αντιπαράθεση γύρω από το ενδεχόμενο εκεχειρίας παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα στις διεθνείς επαφές, με τις δύο πλευρές να διατηρούν διαφορετικές θέσεις για τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας.