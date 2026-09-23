Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη, κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, καθώς οι αρχές ερευνούν ύποπτο πακέτο στην περιοχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) και η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service) έχουν κινητοποιηθεί για τον έλεγχο του αντικειμένου, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα ασφαλείας και έχουν διακοπεί προσωρινά δρόμοι γύρω από την περιοχή.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων μέτρων ασφαλείας στη Νέα Υόρκη, καθώς δεκάδες ηγέτες κρατών και κυβερνητικοί αξιωματούχοι βρίσκονται στην πόλη για τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

NOW: Streets SHUT DOWN as Police and Secret Service investigate a suspicious package near the UN General Assembly in New York



Video by @yyeeaahhhboiii2 | Licensing @FreedomNTV [email protected] pic.twitter.com/XGsWEexJ7c — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) September 23, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο του πακέτου ούτε αν υπάρχει κάποια απειλή. Οι αρχές πραγματοποιούν έλεγχο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η περιοχή γύρω από το συγκρότημα του ΟΗΕ βρίσκεται αυτές τις ημέρες υπό αυστηρή επιτήρηση, με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, καθώς στη Νέα Υόρκη πραγματοποιούνται παράλληλες διπλωματικές συναντήσεις υψηλού επιπέδου.