Η διαμάχη για τα Νησιά Φώκλαντ (Μαλβίνες) επιστρέφει στο επίκεντρο της διεθνούς σκηνής, με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι να απαιτεί επανέναρξη συνομιλιών με τη Βρετανία για το καθεστώς κυριαρχίας του στρατηγικής σημασίας αρχιπελάγους στον Νότιο Ατλαντικό.

Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο Αργεντινός πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον διεθνή οργανισμό, υποστηρίζοντας ότι έχει αποτύχει να στηρίξει τη θέση του Μπουένος Άιρες και ότι «κοιτάζει αλλού» απέναντι στο αίτημα της Αργεντινής.

«Οι Μαλβίνες για εμάς αποτελούν εθνική υπόθεση», δήλωσε ο Μιλέι, χρησιμοποιώντας την ονομασία που χρησιμοποιεί η Αργεντινή για τα νησιά.

«Επαναλαμβάνω: οι Μαλβίνες είναι εθνική υπόθεση», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η επίθεση στον ΟΗΕ και η αμφισβήτηση του δημοψηφίσματος

Ο Χαβιέρ Μιλέι υποστήριξε ότι ο ΟΗΕ δεν έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζήτημα της κυριαρχίας, παρά τις διαχρονικές αποφάσεις του οργανισμού που καλούν τις δύο πλευρές να συνεχίσουν τον διάλογο.

Παράλληλα, αμφισβήτησε τη νομιμότητα του δημοψηφίσματος του 2013 στα Φώκλαντ, στο οποίο το 99,8% των κατοίκων ψήφισε υπέρ της διατήρησης του βρετανικού καθεστώτος.

Ο Αργεντινός πρόεδρος χαρακτήρισε τους κατοίκους των νησιών «εγκατεστημένο πληθυσμό», επαναφέροντας ένα από τα βασικά επιχειρήματα της Αργεντινής, σύμφωνα με το οποίο η σημερινή δημογραφική σύνθεση των Φώκλαντ αποτελεί αποτέλεσμα βρετανικής παρουσίας μετά την απομάκρυνση της αργεντινής διοίκησης τον 19ο αιώνα.

Η Βρετανία, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι των νησιών έχουν το δικαίωμα αυτοδιάθεσης και ότι η βούλησή τους αποτελεί το βασικό κριτήριο για το πολιτικό τους μέλλον.

Το Λονδίνο στέλνει μήνυμα: «Δεν αλλάζει η θέση μας»

Η νέα τοποθέτηση του Μιλέι ήρθε λίγο μετά τις δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει σταθερό στη θέση του απέναντι στις αμφισβητήσεις της Αργεντινής.

Το Λονδίνο θεωρεί τα Φώκλαντ βρετανικό υπερπόντιο έδαφος και επιμένει ότι το ζήτημα της κυριαρχίας δεν μπορεί να τεθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων τους.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο χώρες έχει ιστορικό βάθος, με κορυφαία στιγμή τον πόλεμο των Φώκλαντ το 1982, όταν η Αργεντινή εισέβαλε στα νησιά και η Βρετανία απάντησε με στρατιωτική επιχείρηση που κατέληξε σε βρετανική νίκη.

Η σύγκρουση κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 900 ανθρώπους και άφησε βαθύ αποτύπωμα στην πολιτική ζωή και των δύο χωρών.

Η στάση Τραμπ και το νέο γεωπολιτικό ενδιαφέρον

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον λόγω της σχέσης του Μιλέι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει την υποστήριξή του προς τον Αργεντινό πρόεδρο, άφησε πρόσφατα ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να επανεξετάσει την παραδοσιακά ουδέτερη στάση της στο ζήτημα των Φώκλαντ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ιστορικά έχουν αποφύγει να λάβουν σαφή θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς, αν και αναγνωρίζουν τη βρετανική διοίκηση των νησιών στην πράξη.

Τα Φώκλαντ παραμένουν στρατηγικής σημασίας λόγω της θέσης τους στον Νότιο Ατλαντικό, των θαλάσσιων διαδρομών στην περιοχή και των πιθανών ενεργειακών και αλιευτικών πόρων που συνδέονται με την ευρύτερη θαλάσσια ζώνη.

Η νέα παρέμβαση του Μιλέι δείχνει ότι, παρά τις δεκαετίες που έχουν περάσει από τον πόλεμο του 1982, η διαμάχη για τις Μαλβίνες εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα εθνικής ταυτότητας για την Αργεντινή και ένα σταθερό σημείο άμυνας της βρετανικής πολιτικής στον Νότιο Ατλαντικό.