Οργή προκαλεί η έξωση που επιχείρησε εταιρεία διαχείρισης ακινήτων σε βάρος μιας 87χρονης ΑμεΑ από το σπίτι όπου μένει σχεδόν όλη της τη ζωή, αυξάνοντας μάλιστα υπερβολικά το ενοίκιο, ώστε να την αναγκάσουν να εγκαταλείψει την οικία της.

Η υπόθεση αφορά την 87χρονη Μαρικάρμεν, η οποία ζει εδώ και 71 χρόνια στη συνοικία Ρετίρο της Ισπανίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, το διαμέρισμα ήταν στο όνομα του πατέρα της και η πρώτη σύμβαση υπογράφηκε το 1956. Όταν εκείνος πέθανε, πέρασε στη μητέρα της και, όταν έφυγε από τη ζωή, στην ίδια τη Μαρικάρμεν.

La brutalidad policial del régimen español para desahuciar a Maricarmen, una mujer con 87 años, de la casa de donde vive desde hace más de 70 años para que un fondo buitre convierta su casa en piso turístico.



Servir y proteger, servir al capital y proteger a los fondos buitres,… https://t.co/4x1uaCuoao pic.twitter.com/QxONxSBm1d — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) September 23, 2026

Η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Urbagestión SL αγόρασε την πολυκατοικία με στόχο να την ανακαινίσει και να την πουλήσει στη συνέχεια, ενώ απαίτησε 247.000 ευρώ από την ηλικιωμένη, ώστε να παραμείνει στο σπίτι της. Η γυναίκα δεν μπόρεσε να διαθέσει αυτό το ποσό και έτσι η εταιρεία επιχείρησε να προχωρήσει σε έξωση, η οποία αποτράπηκε.

Έτσι, ανέβασε το ενοίκιο από 500 στα 1.650 ευρώ, καθώς, με σύνταξη 1.350 ευρώ, η 87χρονη θα αδυνατούσε να το πληρώσει, οπότε, με βάση τον νόμο, θα έπρεπε να απομακρυνθεί από το σπίτι της.

VIDEO | Maricarmen, desahuciada a los 87 años. pic.twitter.com/q8kj3pWpCT — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 23, 2026

Πράγματι, από τη στιγμή που αδυνατεί να πληρώσει την υπέρογκη και αδικαιολόγητη αύξηση, είναι υποχρεωμένη να εγκαταλείψει το σπίτι όπου μένει σχεδόν όλη της τη ζωή.

Ο Guardian έγραψε ότι έχουν γίνει τέσσερις προσπάθειες έξωσης και όλες σταμάτησαν από τον κόσμο, ο οποίος συγκρούστηκε με την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο για να απομακρύνει την ηλικιωμένη από το σπίτι της.