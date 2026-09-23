Ένα εξάμηνο σχέδιο ανάκαμψης ύψους 2,45 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Λωρίδα της Γάζας παρουσιάζει την Τετάρτη το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ. Η πρόταση περιλαμβάνει 66 επιμέρους έργα και προσφέρει έναν από τους πιο ολοκληρωμένους οδικούς χάρτες για το πώς θα μοιάζουν οι πρώτοι μήνες της μεταπολεμικής ανασυγκρότησης και διακυβέρνησης στην περιοχή.



Το σχέδιο αποτελεί αποτέλεσμα μονοετούς προετοιμασίας από δεκάδες ειδικούς, τόσο από το Συμβούλιο Ειρήνης —στο οποίο συμμετέχουν 28 κράτη— όσο και από την παλαιστινιακή τεχνοκρατική κυβέρνηση.



Περιλαμβάνει προβλεπόμενες δαπάνες για προσωρινή στέγαση, απομάκρυνση συντριμμιών, επισκευές νοσοκομείων, οικονομική επανεκκίνηση και ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας, σύμφωνα με το έγγραφο που αποκαλύπτει το Axios.



«Το σχέδιο δείχνει πώς μπορεί να στηθεί μια κυβέρνηση από το μηδέν, μια οικονομία από τα συντρίμμια και μια περιοχή από την καταστροφή», δήλωσε χαρακτηριστικά αξιωματούχος του Συμβουλίου Ειρήνης.

Το πολιτικό αδιέξοδο με Ισραήλ και Χαμάς

Προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή του, απαιτείται η συνεργασία του Ισραήλ και της Χαμάς.

Αν και η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει συμφωνήσει επί της αρχής σε πτυχές που συζητήθηκαν προηγουμένως, αρνείται να ξεκινήσει την υλοποίηση, κυρίως για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους ενόψει των επικείμενων εκλογών.



Παράλληλα, η Χαμάς δέχθηκε επί της αρχής τον αφοπλισμό της, αλλά η πρόθεσή της δεν έχει δοκιμαστεί στην πράξη, καθώς το Ισραήλ δεν εφαρμόζει εκεχειρία 14 ημερών πριν την έναρξη της διαδικασίας αποστρατιωτικοποίησης.

Το Συμβούλιο Ειρήνης ελπίζει ότι μετά τις ισραηλινές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου και τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, η διαδικασία θα ξεκινήσει, αν και ο κίνδυνος πολιτικού αδιεξόδου παραμένει υψηλός.

Υποδομές, στέγαση, πολυεθνική δύναμη ασφαλείας και το κόστος της δεκαετίας

Το σχέδιο εκτιμά τις υλικές ζημιές στη Γάζα στα 35,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας ότι η πλήρης αποκατάσταση θα απαιτήσει 71,4 δισεκατομμύρια κατά την επόμενη δεκαετία.



Οι υποδομές απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος, περίπου 1 δισ. δολάρια, με 400 εκατ. για προσωρινά καταλύματα, 275 εκατ. για καθαρισμό ερειπίων και πυρομαχικών, 50 εκατ. για νοσοκομεία και 30 εκατ. για το οδικό δίκτυο.



Παράλληλα, προβλέπεται η επισκευή συνοριακών περασμάτων, η αποκατάσταση ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, η διανομή 25.000 φορητών ηλιακών συστημάτων και το σφράγισμα σηράγγων.



Τα έργα ασφαλείας ανέρχονται σε 885 εκατ. δολάρια. Περιλαμβάνουν 275 εκατ. για μόνιμη εγκατάσταση στη Ράφα για 5.000 άτομα της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) και 140 εκατ. για τη συγκρότηση πολυεθνικής δύναμης.



Άλλα 120 εκατ. ευρώ προορίζονται για την παλαιστινιακή αστυνομία, αν και το Ισραήλ μπλοκάρει τη μετακίνηση των επιλεγμένων αστυνομικών προς την Αίγυπτο για εκπαίδευση.



Επιπλέον, 20 εκατ. δολάρια θα διατεθούν για πρόγραμμα επαναγοράς όπλων από τη Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις. Σταδιακά, η παλαιστινιακή τεχκρατική κυβέρνηση θα αναλάβει τη διαχείριση των συνόρων με Ισραήλ και Αίγυπτο.

Άμεση μετακίνηση από τις σκηνές και κοινωνική μέριμνα

Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τις σκηνές, με 400 εκατ. δολάρια να προορίζονται για μονωμένα οικίσματα.

Ξεχωριστά, τα ΗΑΕ θα χρηματοδοτήσουν την πρότυπη «Εμιρατινή Γειτονιά» στη Ράφα για 50.000 εκτοπισμένους, ενώ 300 εκατ. δολάρια θα κατευθυνθούν σε προγράμματα υγείας και παιδείας.

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός και ιδιωτικός τομέας

Η πρόταση στοχεύει στην ίδρυση λειτουργικής διοίκησης και την επανεκκίνηση του ιδιωτικού τομέα με ψηφιακές ταυτότητες, δίκτυο 4G, ηλεκτρονικές πληρωμές και ενισχύσεις μικρών επιχειρήσεων.



Η ανάκαμψη θα βασιστεί στην αρχή της «παλαιστινιακής ιδιοκτησίας».

Scoop: Trump's Board of Peace to unveil $2.45 billion Gaza recovery plan on Wednesday. My story on @axios https://t.co/IjDpvs2mgM — Barak Ravid (@BarakRavid) September 23, 2026

Βασική πρόκληση παραμένει η εξασφάλιση του συνολικού ποσού, αν και στελέχη του Συμβουλίου εκφράζουν αισιοδοξία ότι οι δωρητές θα ανταποκριθούν μόλις ξεπεραστούν τα πολιτικά εμπόδια.



Στην παρουσίαση συμμετέχουν εκπρόσωποι 35 κρατών, με κεντρικούς ομιλητές τους Τζάρεντ Κούσνερ, Στηβ Γουίτκοφ, Νικολάι Μλαντένοφ, Τόνι Μπλερ και Αλί Σαάθ.