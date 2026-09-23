Με μια ομιλία γεμάτη σκληρές κατηγορίες αλλά και μηνύματα για πιθανή διπλωματική διέξοδο, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ανέβηκε στο βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

Ο Ιρανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου περί πιθανής καταστροφής του Ιράν ως ένδειξη «νοοτροπίας εκφοβισμού».

«Οι Ιρανοί δεν θα υποκύψουν στην πίεση», τόνισε ο Πεζεσκιάν, υποστηρίζοντας ότι οι απειλές δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ειρήνη.

«Δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα»

Ένα από τα κεντρικά σημεία της ομιλίας του αφορούσε το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας του.

Ο Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι το Ιράν δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, αλλά δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το δικαίωμά του στην ανάπτυξη ειρηνικής πυρηνικής τεχνολογίας.

«Ούτε πυρηνικά όπλα ούτε εγκατάλειψη της πυρηνικής γνώσης», δήλωσε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα ότι η Τεχεράνη θεωρεί το πυρηνικό πρόγραμμα θέμα εθνικής κυριαρχίας.

Κατηγορίες κατά ΗΠΑ και Ισραήλ

Ο Ιρανός πρόεδρος παρουσίασε τη χώρα του ως θύμα επιθέσεων και κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι ευθύνονται για την αποσταθεροποίηση της περιοχής.

Στην αρχή της ομιλίας του κράτησε φωτογραφίες παιδιών που, όπως υποστήριξε, σκοτώθηκαν από αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, θέλοντας να αναδείξει τις ανθρώπινες απώλειες του πολέμου.

Αναφέρθηκε επίσης σε πλήγμα σε σχολείο στη Μιναμπ, το οποίο οι ιρανικές αρχές αποδίδουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι σχετικές αναφορές παραμένουν αντικείμενο διερεύνησης.

«Θέλουμε διάλογο, αλλά όχι υπό απειλές»

Παρά την επιθετική ρητορική, ο Πεζεσκιάν επανέλαβε ότι το Ιράν παραμένει ανοιχτό στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν θα δεχθεί συνομιλίες υπό καθεστώς στρατιωτικών απειλών ή οικονομικής πίεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διπλωματία μπορεί να υπάρξει μόνο στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε

Η ένταση ήταν εμφανής και μέσα στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς η αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε στην αρχή της ομιλίας του Ιρανού προέδρου.

Η κίνηση αυτή αποτέλεσε ένα ακόμη σημάδι της βαθιάς αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δύο χώρες, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες σε μια περίοδο αυξημένων στρατιωτικών και οικονομικών εντάσεων.

Το μήνυμα για τα Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πεζεσκιάν στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Η περιοχή έχει βρεθεί στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, καθώς από εκεί περνά σημαντικό μέρος της παγκόσμιας μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν μπορεί η διεθνής κοινότητα να επωφελείται από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό ενώ το Ιράν στερείται πρόσβασης και προειδοποίησε ότι η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων και η επέκταση της σύγκρουσης δεν θα φέρουν ειρήνη.

Η οικονομική πίεση και το εσωτερικό μέτωπο

Η ομιλία του Πεζεσκιάν έγινε ενώ το Ιράν αντιμετωπίζει έντονες οικονομικές πιέσεις, με προβλήματα στο εμπόριο, αυξημένες τιμές και πίεση στα εισοδήματα των πολιτών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η Τεχεράνη προσπαθεί να εμφανίσει εικόνα αντοχής απέναντι στην πίεση, διατηρώντας παράλληλα ανοικτό έναν δρόμο για διπλωματική λύση.

Το διπλό μήνυμα της Τεχεράνης

Η παρέμβαση του Μασούντ Πεζεσκιάν στον ΟΗΕ κινήθηκε σε δύο άξονες: από τη μία η επίδειξη αποφασιστικότητας απέναντι στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, και από την άλλη η προσπάθεια να διατηρηθεί ένα παράθυρο επικοινωνίας.

Με τη φράση ότι το Ιράν δεν θα «σκύψει το κεφάλι», αλλά παραμένει διαθέσιμο για διαπραγμάτευση, ο πρόεδρος της χώρας επιχείρησε να στείλει το μήνυμα ότι η Τεχεράνη δεν θεωρεί τη διπλωματία κλειστή, αλλά δεν προτίθεται να υποχωρήσει υπό πίεση.