Μια αποθήκη στο νότιο Τελ Αβίβ, ένα δίκτυο ακτιβιστών της ερυθραϊκής διασποράς και μια χώρα-κλειδί στις θαλάσσιες ισορροπίες της Μέσης Ανατολής. Αυτό είναι το σκηνικό που περιγράφει η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, αποκαλύπτοντας τη δραστηριότητα της οργάνωσης Brigade N’Hamedu, η οποία δηλώνει ότι προετοιμάζει την επιστροφή της στην Ερυθραία με στόχο την ανατροπή του προέδρου Ισάιας Αφεγουέρκι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η οργάνωση έχει αναπτύξει ένα διεθνές δίκτυο με πυρήνες σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και ευρωπαϊκά κράτη, με βασικό σημείο συντονισμού την ερυθραϊκή κοινότητα στο Ισραήλ.

Η Brigade N’Hamedu, που έγινε γνωστή και ως «Blue Revolution», αποτελεί μία από τις πιο δραστήριες ομάδες της ερυθραϊκής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό. Υποστηρίζει ότι στόχος της είναι η πολιτική αλλαγή στην Ερυθραία, καταγγέλλοντας το καθεστώς Αφεγουέρκι για αυταρχική διακυβέρνηση, περιορισμό πολιτικών ελευθεριών και την πολυετή υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.

Η κυβέρνηση της Ασμάρα, από την πλευρά της, θεωρεί τις συγκεκριμένες οργανώσεις απειλή για την εθνική ασφάλεια και έχει κατηγορήσει τμήματα της διασποράς για προσπάθειες αποσταθεροποίησης.

Όμως η χρονική στιγμή που έρχεται στο φως η δράση της Brigade N’Hamedu δεν περνά απαρατήρητη.

Η Ερυθραία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Υεμένη, σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία του παγκόσμιου χάρτη: το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Το ρεπορτάζ της Haaretz και η «επιστροφή» της ερυθραϊκής αντιπολίτευσης

Η Haaretz αναφέρει ότι στελέχη της Brigade N’Hamedu χρησιμοποιούν χώρους στο Ισραήλ για τη διοργάνωση δράσεων, ενώ η οργάνωση έχει δημιουργήσει δίκτυο υποστήριξης στην ερυθραϊκή διασπορά.

Η οργάνωση υποστηρίζει ότι προετοιμάζει πολιτική και οργανωτική δράση για την αλλαγή καθεστώτος στην Ερυθραία, μιας χώρας που κυβερνάται από τον ίδιο ηγέτη εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ο Ισάιας Αφεγουέρκι, σήμερα 82 ετών, ανέλαβε την εξουσία μετά την ανεξαρτησία της Ερυθραίας από την Αιθιοπία το 1993 και έκτοτε δεν έχει πραγματοποιηθεί εθνική εκλογική διαδικασία.

Η χώρα έχει χαρακτηριστεί από διεθνείς οργανώσεις ως ένα από τα πιο κλειστά πολιτικά συστήματα στον κόσμο, ενώ η κυβέρνηση της Ασμάρα απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η πολιτική της βασίζεται στην προστασία της εθνικής κυριαρχίας.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι ότι η συζήτηση για το μέλλον της Ερυθραίας επανέρχεται σε μια περίοδο όπου ολόκληρη η περιοχή μετατρέπεται σε πεδίο ανταγωνισμού.

Γιατί όλοι κοιτούν την Ερυθραία: Το κλειδί της Ερυθράς Θάλασσας

Η γεωγραφία είναι αυτή που μετατρέπει την Ερυθραία από μια μικρή αφρικανική χώρα σε στρατηγικό παράγοντα.

Η χώρα διαθέτει περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής στην Ερυθρά Θάλασσα και ελέγχει σημαντικά σημεία απέναντι από την Υεμένη.

Τα λιμάνια Ασσάμπ και Μασάουα, αλλά και τα νησιά Ντάχλακ, έχουν ιδιαίτερη στρατιωτική σημασία, καθώς βρίσκονται κοντά στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, τη θαλάσσια πύλη που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν.

Το στενό αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς διαδρόμους παγκοσμίως. Μέσω αυτού διέρχονται πλοία που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Μετά την έναρξη των επιθέσεων των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων, η περιοχή απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία.

Οι Χούθι, το Ιράν και οι καταγγελίες για την Ερυθραία

Οι Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζονται από το Ιράν, έχουν καταφέρει να μετατρέψουν την Ερυθρά Θάλασσα σε νέο μέτωπο της ευρύτερης αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή.

Υπάρχουν αναφορές και εκτιμήσεις ασφαλείας ότι η ερυθραϊκή ακτογραμμή θα μπορούσε να έχει σημασία για τη διακίνηση ή υποστήριξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους Χούθι.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα και η κυβέρνηση της Ερυθραίας δεν αποδέχεται ότι λειτουργεί ως βάση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, η θέση της χώρας την καθιστά κρίσιμο παράγοντα για όσους επιδιώκουν επιρροή στην Ερυθρά Θάλασσα.

Για το Ισραήλ και τους συμμάχους του, η ασφάλεια της περιοχής έχει μετατραπεί σε ζήτημα υψηλής προτεραιότητας, καθώς η δράση των Χούθι απειλεί έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους.

Η Αιθιοπία επιστρέφει στο παιχνίδι

Παράλληλα, πίσω από τη σημερινή κρίση βρίσκεται ένα παλιό γεωπολιτικό τραύμα.

Η ανεξαρτησία της Ερυθραίας το 1993 στέρησε από την Αιθιοπία την πρόσβαση στη θάλασσα, μετατρέποντάς την σε ένα από τα μεγαλύτερα περίκλειστα κράτη στον κόσμο.

Η Αντίς Αμπέμπα εξαρτάται έκτοτε σε μεγάλο βαθμό από το Τζιμπουτί για τις εμπορικές της μεταφορές.

Τα τελευταία χρόνια η αιθιοπική κυβέρνηση έχει αναζητήσει εναλλακτικές διεξόδους προς την Ερυθρά Θάλασσα, προκαλώντας νέες εντάσεις με την Ερυθραία.

Ένας νέος γύρος ανταγωνισμού από τη Μέση Ανατολή έως την Αφρική

Η υπόθεση της Brigade N’Hamedu δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια διεθνής επιχείρηση αλλαγής καθεστώτος.

Ωστόσο, η δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων της σε μια τόσο κρίσιμη χρονική στιγμή αναδεικνύει το βασικό ζήτημα: η Ερυθραία βρίσκεται πάνω σε έναν από τους σημαντικότερους γεωπολιτικούς άξονες του πλανήτη.

Από τη μία πλευρά η κρίση στην Υεμένη και η αντιπαράθεση με τους Χούθι. Από την άλλη η σύγκρουση συμφερόντων γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα, τα λιμάνια και τις εμπορικές διαδρομές.

Η χώρα του Αφεγουέρκι μπορεί να παραμένει μικρή σε μέγεθος, αλλά η θέση της την έχει μετατρέψει σε έναν από τους πιο κρίσιμους κόμβους της νέας γεωπολιτικής αναμέτρησης.