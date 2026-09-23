Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν επιστρέφει στη φυλακή, καθώς δικαστήριο του Μανχάταν τον καταδίκασε σε 15 χρόνια κάθειρξη για την υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος της πρώην βοηθού τηλεοπτικής παραγωγής Miriam «Mimi» Haley.

Ο άλλοτε πανίσχυρος παραγωγός του Χόλιγουντ εμφανίστηκε στο δικαστήριο σε αναπηρικό αμαξίδιο και ζήτησε επιείκεια από τον δικαστή, υποστηρίζοντας ότι έχει μετανιώσει για τις πράξεις του.

«Δεν είμαι τέλειος άνθρωπος. Είμαι ένας άνθρωπος που έκανε λάθη», φέρεται να είπε κατά την απολογία του, ενώ δήλωσε ότι δεν είναι «βίαιος άνθρωπος» και ζήτησε «έλεος».

Η καταγγελία για την εκστρατεία 1,75 εκατ. δολαρίων

Η πιο ηχηρή αποκάλυψη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αφορούσε τον ισχυρισμό των εισαγγελέων ότι ο Χάρβεϊ Γουάινστιν επιχείρησε να χρηματοδοτήσει μια εκστρατεία ύψους 1,75 εκατομμυρίων δολαρίων με στόχο να επηρεάσει το κλίμα γύρω από τη δίκη του.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, υπήρχαν ηχογραφήσεις στις οποίες γινόταν λόγος για πληρωμή σε podcaster, προκειμένου να δημοσιευτούν βίντεο με μάρτυρες και να δημιουργηθεί, όπως υποστήριξαν οι αρχές, ένα περιβάλλον που θα επηρέαζε τους ενόρκους πριν και κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η εισαγγελέας Nicole Blumberg δεν κατονόμασε το πρόσωπο που φέρεται να ήταν ο αποδέκτης της πρότασης. Ωστόσο, αναφέρεται ότι η Candace Owens είχε κυκλοφορήσει το 2025 σειρά podcast με τίτλο «Harvey Speaks», η οποία περιλάμβανε βίντεο του Γουάινστιν μέσα από τη φυλακή.

Η υπόθεση που σημάδεψε το Χόλιγουντ

Η υπόθεση της Miriam Haley αποτέλεσε ένα από τα σημαντικά κεφάλαια στις δικαστικές περιπέτειες του Γουάινστιν, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο του κινήματος #MeToo, που αποκάλυψε σειρά καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Ο Γουάινστιν είχε αντιμετωπίσει ποινή έως και 25 χρόνια φυλάκισης για την καταδίκη του, ενώ οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει βαρύτερη ποινή, επικαλούμενες τη σοβαρότητα της υπόθεσης και τις συνέπειες που είχε για το θύμα.

Στα 74 του χρόνια, ο πρώην επικεφαλής της Miramax, που κάποτε θεωρούνταν ένας από τους ισχυρότερους ανθρώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας, καλείται πλέον να περάσει μεγάλο μέρος της υπόλοιπης ζωής του πίσω από τα κάγκελα.