«Μερικές φορές δεν θέλει να ακούει την αλήθεια». Με αυτή τη φράση η Μελάνια Τραμπ περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά ο Ντόναλντ Τραμπ όταν εκείνη του εκφράζει χωρίς περιστροφές τη γνώμη της για τις δημόσιες εμφανίσεις και τις ομιλίες του.

Η Μελάνια Τραμπ μίλησε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Fox & Friends», μία ημέρα μετά την παρουσία του Αμερικανού προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η συζήτηση ξεκίνησε από την ομιλία του και γρήγορα πέρασε στον τρόπο με τον οποίο το ζευγάρι ανταλλάσσει απόψεις.

Ο παρουσιαστής Μπράιαν Κιλμίντ τής επισήμανε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά συχνά τη γνώμη της για τις ομιλίες και τις συνεντεύξεις του. Η απάντηση της Μελάνιας ήταν αποκαλυπτική για τον τρόπο με τον οποίο του μιλά όταν διαφωνεί μαζί του.

«Του είπα ότι είχε εξαιρετική εκφορά λόγου και ότι τα πήγε πολύ καλά. Ήταν μια σπουδαία ομιλία», είπε αρχικά για την εμφάνισή του στον ΟΗΕ.

Και στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Του λέω, λοιπόν, την αλήθεια. Μερικές φορές δεν θέλει να την ακούει – αυτά που του λέω – αλλά δεν πειράζει. Πάντα λέω την αλήθεια».

«Δουλεύει ασταμάτητα από το πρωί μέχρι το βράδυ»

Όταν η συζήτηση πέρασε στην καθημερινότητα του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του, η Μελάνια έδωσε μια εικόνα ενός προέδρου με ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα.

«Είναι πολύ συγκεντρωμένος. Έχει πολλή δουλειά. Δουλεύει ασταμάτητα. Έχει την περισσότερη ενέργεια από οποιονδήποτε άλλον. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, δουλεύει ασταμάτητα», ανέφερε.

Σε διαφορετικό σημείο της συνέντευξης, όταν ρωτήθηκε πώς αντιμετωπίζει ο Τραμπ τη σημερινή διεθνή κατάσταση, η Μελάνια απάντησε πιο συγκρατημένα: «Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση που επικρατεί τώρα στον κόσμο. Αλλά πιστεύω ότι κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί».

Η εμφάνιση της Μελάνιας στην εκπομπή συνδέθηκε και με την παρουσίαση της IMPERIA, της νέας πρωτοβουλίας της για την ενίσχυση της γυναικείας ηγεσίας, οικονομικής επιρροής και επιχειρηματικής παρουσίας. Στη συνέχεια η ίδια βρέθηκε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης για το άνοιγμα της συνεδρίασης.

Η Μελάνια Τραμπ μίλησε στο «Fox & Friends» για τον Ντόναλντ Τραμπ και αποκάλυψε τι του λέει όταν ζητά τη γνώμη της για τις ομιλίες του

Η νέα σειρά που θα δείξει μια διαφορετική πλευρά της

Η συνέντευξη είχε και μία ακόμη είδηση που τράβηξε την προσοχή του αμερικανικού Τύπου. Η Μελάνια αποκάλυψε ότι μέσα στη χρονιά αναμένεται να κυκλοφορήσει δίμερη docuseries αφιερωμένη στη ζωή της ως Πρώτης Κυρίας.

Όπως είπε, η νέα παραγωγή θα προσφέρει πιο προσωπική ματιά στην καθημερινότητά της και θα περιλαμβάνει ερωτήσεις που μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει δημόσια. «Υπάρχουν κάποιες προσωπικές ερωτήσεις που θα απαντήσω», ανέφερε, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ένα νέο κεφάλαιο στην προσπάθειά της να παρουσιάσει τη δική της πλευρά της ζωής στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα, η Μελάνια μίλησε για τη δουλειά που κάνει γύρω από τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας, λέγοντας ότι διαθέτει «απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με τη Ρωσία και την Ουκρανία» και ότι ο εκπρόσωπός της εργάζεται για την επανένωση παιδιών που έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους εξαιτίας του πολέμου.

Η εμφάνισή της ήρθε μία ημέρα μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δίνοντας στη συνέντευξη έναν ιδιαίτερο προσωπικό τόνο: από τη δημόσια εικόνα του προέδρου και την πολιτική του δραστηριότητα μέχρι τον τρόπο με τον οποίο η σύζυγός του τού μεταφέρει τη δική της, όπως είπε, «αλήθεια».