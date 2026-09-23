Μια πολιτική εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην Τουρκία προκάλεσε ο Μανσούρ Γιαβάς, ένας από τους δημοφιλέστερους πολιτικούς της αντιπολίτευσης, μετά τον προφυλακισμένο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο δήμαρχος Άγκυρας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), δηλώνοντας ότι συνεχίζει την πολιτική του πορεία «ανεξάρτητα». Η επιλογή του, η οποία έρχεται σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης στο μεγαλύτερο κόμμα της κεμαλικής αντιπολίτευσης, ερμηνεύεται από πολιτικούς αναλυτές στην Τουρκία ως προοίμιο για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού σχηματισμού ή τουλάχιστον ως μια προσπάθεια να αποκτήσει αυτόνομο διαπραγματευτικό ρόλο ενόψει των επόμενων εκλογών.

Ο ίδιος δεν ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου κόμματος. Ωστόσο, το περιεχόμενο της δήλωσής του και η πολιτική συγκυρία στην οποία πραγματοποιήθηκε η αποχώρηση αφήνουν ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο.

Η δήλωση Γιαβάς: «Δεν εγκαταλείπω τη δημοκρατική πολιτική»

Ο Μανσούρ Γιαβάς, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, υποστήριξε ότι ορισμένες πολιτικές αποφάσεις δεν λαμβάνονται από θυμό ή απογοήτευση, αλλά μετά από «μακρά σκέψη και συνείδηση της ευθύνης».

Αναφερόμενος στην κρίση που έχει ξεσπάσει στο CHP μετά τις εξελίξεις της 19ης Μαρτίου και τη δικαστική διαμάχη γύρω από την ηγεσία του κόμματος, υποστήριξε ότι η κατάσταση έχει οδηγήσει την τουρκική πολιτική σε ένα σημείο που προκαλεί απογοήτευση στους πολίτες.

Ο Γιαβάς τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ πολιτικός που θα προκαλούσε ζημιά στο CHP ή θα έκανε τους ψηφοφόρους του κόμματος να αισθανθούν «ντροπή», υπογραμμίζοντας ότι η δική του πολιτική διαδρομή βασίστηκε στη διαφάνεια, στη λογοδοσία και στη χρηστή διοίκηση του δήμου της Άγκυρας.

Το πιο ενδιαφέρον σημείο της δήλωσής του, ωστόσο, ήταν η αναφορά στη σχέση πολιτικής και εκλογικής βούλησης.

«Οι πολίτες όταν πηγαίνουν στις κάλπες δεν ψηφίζουν μόνο ένα πρόσωπο, αλλά και μια πολιτική βούληση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί σωστό «να μεταφέρονται θέσεις που αποκτήθηκαν με την ψήφο των πολιτών σε πολιτικές διευθύνσεις που δεν έχουν την έγκρισή τους».

Η φράση αυτή θεωρήθηκε από πολλούς στην Τουρκία ως έμμεση κριτική στις εσωτερικές εξελίξεις στο CHP και στις συγκρούσεις γύρω από την ηγεσία του κόμματος.

Η «ακτινογραφία» της κίνησης: Το μήνυμα πίσω από την ανεξαρτητοποίηση

Ο Γιαβάς δεν είναι ένας τυχαίος πολιτικός παράγοντας.

Εξελέγη δήμαρχος Άγκυρας το 2019, στερώντας από το κόμμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έναν από τους σημαντικότερους δήμους της χώρας, ενώ επανεξελέγη το 2024 με ισχυρό ποσοστό.

Σε αντίθεση με τον Ιμάμογλου, ο οποίος προέρχεται από τον πυρήνα της σοσιαλδημοκρατικής παράδοσης του CHP, ο Γιαβάς έχει χτίσει προφίλ περισσότερο εθνικιστικό και κεντρώο, προσεγγίζοντας ψηφοφόρους πέρα από τα παραδοσιακά όρια της κεμαλικής βάσης.

Αυτό είναι και το βασικό πολιτικό του πλεονέκτημα.

Ένας νέος σχηματισμός υπό τον Γιαβάς θα μπορούσε να επιχειρήσει να προσεγγίσει:

κεντρώους ψηφοφόρους που δεν αισθάνονται κοντά στο σημερινό CHP,

εθνικιστές που απομακρύνθηκαν από το κυβερνών AKP ή το MHP,

πολίτες που επιθυμούν αλλαγή κυβέρνησης αλλά δεν ταυτίζονται πλήρως με την κεμαλική αντιπολίτευση.

Με άλλα λόγια, ο Γιαβάς θα μπορούσε να επιχειρήσει να τοποθετηθεί σε έναν χώρο που παραμένει πολιτικά ανοιχτός: μεταξύ του παραδοσιακού κεμαλισμού και της συντηρητικής δεξιάς του Ερντογάν.

Το σενάριο ενός νέου κόμματος και το «παιχνίδι» με CHP και AKP

Η δημιουργία νέου κόμματος δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως. Ωστόσο, η ανεξαρτητοποίηση από το CHP του δίνει ένα διαφορετικό πολιτικό κεφάλαιο. Εφόσον προχωρούσε σε ένα νέο κόμμα, ο Γιαβάς θα μπορούσε να επιδιώξει να μετατραπεί σε ρυθμιστή της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Ένας ισχυρός αυτόνομος σχηματισμός υπό τον ίδιο θα ανάγκαζε τόσο το CHP όσο και το κυβερνών AKP να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους απέναντί του.

Για την αντιπολίτευση, μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε το δίλημμα αν θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί του ή να επιχειρήσει να τον περιορίσει πολιτικά.

Για την πλευρά Ερντογάν, ένας πολιτικός με υψηλή δημοτικότητα στον χώρο του κέντρου θα μπορούσε να αποτελέσει είτε αντίπαλο είτε πιθανό συνομιλητή σε ένα διαφορετικό πολιτικό σκηνικό.

Η τουρκική πολιτική ιστορία έχει δείξει ότι νέα κόμματα που δημιουργούνται από ισχυρές προσωπικότητες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις ισορροπίες, ακόμη και χωρίς να κατακτήσουν άμεσα την εξουσία.

Η αντιπολίτευση απέναντι στον Ερντογάν: Τριχοτόμηση και εσωτερικές πληγές

Η αποχώρηση Γιαβάς έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την τουρκική αντιπολίτευση.

Το CHP, το μεγαλύτερο κόμμα απέναντι στον Ερντογάν, βρίσκεται αντιμέτωπο με βαθιά εσωτερική κρίση. Η δικαστική διαμάχη γύρω από τις κομματικές διαδικασίες, η σύγκρουση διαφορετικών τάσεων και η αβεβαιότητα γύρω από την πολιτική ηγεσία έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα αστάθειας.

Την ίδια στιγμή, η αντιπολίτευση εμφανίζεται πλέον κατακερματισμένη:

η πλευρά του Ιμάμογλου, ο οποίος παραμένει κεντρικό πρόσωπο για μεγάλο τμήμα της αντιπολίτευσης,

η ηγεσία του CHP υπό τον Οζέλ,

και πλέον ο ανεξάρτητος Γιαβάς.

Η τριχοτόμηση αυτή αποτελεί σημαντική πρόκληση για όσους επιδιώκουν αλλαγή κυβέρνησης, καθώς η συσπείρωση διαφορετικών εκλογικών ομάδων παραμένει το μεγάλο ζητούμενο.

Οι εκλογές πλησιάζουν και η Τουρκία μπαίνει σε νέα πολιτική φάση

Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία αναμένεται να διεξαχθούν σε ένα περιβάλλον αυξημένης πολιτικής ρευστότητας. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το AKP εξακολουθούν να διαθέτουν ισχυρό κομματικό μηχανισμό, ενώ η αντιπολίτευση προσπαθεί να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση σε ενιαία πολιτική πρόταση.

Η κίνηση Γιαβάς προσθέτει έναν ακόμη άγνωστο παράγοντα στην εξίσωση.

Αν ο δήμαρχος Άγκυρας επιλέξει τελικά τη δημιουργία νέου κόμματος, το πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά, καθώς ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους αντιπολιτευόμενους πολιτικούς θα επιχειρήσει να δημιουργήσει τον δικό του χώρο.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η αποχώρηση από το CHP αποτελεί απλώς μια πολιτική αποστασιοποίηση ή το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου ισχύος στην τουρκική πολιτική σκηνή.