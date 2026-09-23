Μια συγκλονιστική σκηνή διάσωσης καρχαρία εκτυλίχθηκε σε παραλία στη Βόρεια Καρολίνα. Μία γυναίκα-ηρωίδα βρήκε το θάρρος και με κίνδυνο της ζωής της βοήθησε έναν καρχαρία που είχε παγιδευτεί σε αγκίστρι. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από την Ολίβια Τάλμποτ και έγινε viral τις τελευταίες ώρες, δείχνοντας τη γυναίκα να ακινητοποιεί τον καρχαρία και να αφαιρεί με πένσα το αγκίστρι από τα σαγόνια του.

Στο βίντεο, η γυναίκα φαίνεται να κρατά τον καρχαρία ανάμεσα στα πόδια της, ενώ εκείνος προσπαθεί να απελευθερωθεί και κινείται νευρικά. Παρά τον κίνδυνο, πιάνει με τα γυμνά της χέρια το στόμα του καρχαρία και χρησιμοποιεί μία πένσα για να απομακρύνει το αγκίστρι και το σύρμα που είχαν μπλεχτεί στα σαγόνια του.



Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν με αγωνία την προσπάθεια, ενώ η γυναίκα καταφέρνει τελικά να απελευθερώσει τον καρχαρία και τον βοηθά να επιστρέψει στη θάλασσα.

Newly released footage shows a woman carefully removing a fishing hook from a shark’s mouth after it was reeled ashore in Cape Hatteras, North Carolina, on July 4. Bystanders watched as she worked to free the shark before quickly returning it back into the ocean. pic.twitter.com/9wd50UCBm0 — CBS News (@CBSNews) September 22, 2026

Σύμφωνα με την Τάλμποτ, η γυναίκα και η οικογένειά της ψάρευαν στην περιοχή όταν ο καρχαρίας έπιασε το δόλωμα και τους παρέσυρε για περίπου 200 μέτρα κατά μήκος της παραλίας.



Η οικογένεια κατάφερε τελικά να τον τραβήξει στην ακτή, ενώ στη συνέχεια συγκεντρώθηκε κόσμος γύρω τους για να παρακολουθήσει την προσπάθεια απελευθέρωσής του.



«Εξ όσων γνωρίζω το συγκεκριμένο είδος καρχαρία βρίσκεται κοντά στο να χαρακτηριστεί απειλούμενο με εξαφάνιση, οπότε εργάστηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε για να τον απαγκιστρώσει», ανέφερε η Τάλμποτ σύμφωνα με τη New York Post.

Όπως πρόσθεσε, η γυναίκα απελευθέρωσε γρήγορα τον καρχαρία μετά την αφαίρεση του αγκιστριού.

Οι αυστηροί κανόνες αλιείας καρχαριών στις ΗΠΑ

Η αλιεία καρχαριών υπόκειται σε αυστηρούς κανονισμούς στις ΗΠΑ, ενώ για ορισμένα είδη προβλέπεται υποχρεωτική απελευθέρωση στη θάλασσα, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών της Βόρειας Καρολίνας.



Στη Βόρεια Καρολίνα, απαιτείται έγκυρη άδεια αλιείας για κάθε άτομο ηλικίας 16 ετών και άνω που ψαρεύει σε δημόσια ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των ωκεάνιων υδάτων εντός της δικαιοδοσίας της πολιτείας, ακόμα και για αλιεία με απελευθέρωση.



Οι κανονισμοί για την αλιεία καρχαριών στις ΗΠΑ περιλαμβάνουν συχνά την άμεση απελευθέρωση με ελάχιστο τραυματισμό και χωρίς αφαίρεση από το νερό, ειδικά για προστατευόμενα ή σχεδόν απειλούμενα είδη. Η γυναίκα στάθηκε τυχερή που δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά επιθέσεων καρχαριών στις ΗΠΑ.



Το βίντεο, που δημοσιεύθηκε από την Τάλμποτ, δείχνει τη στιγμή της ηρωικής διάσωσης και έχει συγκεντρώσει χιλιάδες θεατές, αναδεικνύοντας τόσο το θάρρος της γυναίκας όσο και τη σημασία της τήρησης των κανόνων προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.