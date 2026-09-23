Με μια ξεκάθαρη δήλωση για την εδαφική κυριαρχία της Συρίας, ο πρόεδρος Άχμεντ αλ Σαράα ανέβασε τους τόνους από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι τα Υψίπεδα του Γκολάν «θα παραμείνουν συριακό έδαφος».

Η τοποθέτηση του Σύρου προέδρου ήρθε σε μια περίοδο νέων εντάσεων γύρω από την περιοχή, μετά και την απόφαση της Κολομβίας να αναγνωρίσει την ισραηλινή κυριαρχία στο Γκολάν, μια κίνηση που προκάλεσε αντιδράσεις στη Δαμασκό.

«Κάθε προσπάθεια που παραβιάζει την κυριαρχία μας και το διεθνές δίκαιο θα εμποδιστεί. Το Γκολάν θα παραμείνει συριακό έδαφος», δήλωσε ο αλ Σαράα, επικαλούμενος τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η διαμάχη για τα Υψίπεδα του Γκολάν

Τα στρατηγικής σημασίας Υψίπεδα του Γκολάν καταλήφθηκαν από το Ισραήλ κατά τον πόλεμο του 1967 και προσαρτήθηκαν μονομερώς το 1981. Η πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας, όπως και ο ΟΗΕ, δεν αναγνωρίζει την προσάρτηση και θεωρεί την περιοχή συριακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αναγνωρίσει την ισραηλινή κυριαρχία στην περιοχή το 2019, ενώ σύμφωνα με το AFP, η Κολομβία έγινε πρόσφατα μία ακόμη χώρα που υιοθέτησε αντίστοιχη θέση.

Το ζήτημα του Γκολάν αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα βασικά αγκάθια στις σχέσεις Συρίας και Ισραήλ, καθώς η περιοχή έχει μεγάλη στρατηγική σημασία λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των υδάτινων πόρων της.

Καταγγελίες για ισραηλινές επιχειρήσεις στη Συρία

Στην ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Άχμεντ αλ Σαράα στράφηκε επίσης κατά του Ισραήλ, κατηγορώντας το για επαναλαμβανόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο Σύρος πρόεδρος υποστήριξε ότι έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 500 αεροπορικά πλήγματα και περισσότερες από 1.200 εισβολές στο συριακό έδαφος, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που «θυμίζει μια εποχή που πιστεύαμε ότι είχε περάσει».

Παρά τις κατηγορίες του, ο ίδιος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διαφορετικής πορείας, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει χώρος για μια «ιστορική ειρήνη» με το Ισραήλ, εφόσον αυτή βασίζεται σε δικαιοσύνη και εγγυήσεις για τα δικαιώματα όλων των πλευρών.

«Σχεδόν 90%» των θεμάτων είχαν συμφωνηθεί, λέει η Δαμασκός

Σε συζήτηση στο αμερικανικό think tank Atlantic Council πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ, ο αλ Σαράα είχε δηλώσει ότι η Συρία επιθυμεί μια ειρηνική λύση με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών είχαν οδηγήσει σε συμφωνία για σχεδόν το 90% των θεμάτων που αφορούσαν μια πιθανή συμφωνία ασφαλείας, όμως υποστήριξε ότι το Ισραήλ αποχώρησε από τη διαδικασία για δικούς του λόγους.

Το όραμά του για τη Συρία

Παράλληλα με τις αναφορές στο Γκολάν και στις σχέσεις με το Ισραήλ, ο Άχμεντ αλ Σαράα επιχείρησε από το βήμα του ΟΗΕ να παρουσιάσει το όραμά του για μια Συρία που αφήνει πίσω της τα χρόνια της σύγκρουσης και επικεντρώνεται στην ανοικοδόμηση.

Ο Σύρος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα σημειώνει βήματα στην παραγωγή, τη γεωργία και την απασχόληση, τονίζοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής δεν μπορεί πλέον να συζητείται χωρίς τη συμμετοχή της Συρίας.

Η νέα ηγεσία της Δαμασκού έχει θέσει την οικονομική ανάκαμψη, την προσέλκυση επενδύσεων και την αποκατάσταση των κρατικών θεσμών στο επίκεντρο της πολιτικής της ατζέντας, ενώ η παρουσία του αλ Σαράα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας για επαναπροσδιορισμό του διεθνούς ρόλου της Συρίας.