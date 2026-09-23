Μια συνάντηση με έντονο διπλωματικό βάρος πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Η επαφή των δύο κορυφαίων διπλωματών έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ουάσινγκτον συνεχίζει τις προσπάθειες για διπλωματικές διεργασίες γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ η Μόσχα επιμένει στις δικές της θέσεις για τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας.

Το βλέμμα στην Ουκρανία

Η συνάντηση Ρούμπιο – Λαβρόφ πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά τις επαφές που είχε η αμερικανική πλευρά στη Νέα Υόρκη με επίκεντρο την Ουκρανία. Ο Ρούμπιο έχει δηλώσει ότι η αμερικανική κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην αναζήτηση διπλωματικής λύσης, ενώ η Ρωσία έχει επαναλάβει ότι η θέση της για τις διαπραγματεύσεις δεν έχει αλλάξει.

Η Μόσχα, σύμφωνα με δηλώσεις Ρώσων αξιωματούχων πριν από τη συνάντηση, θεωρεί ότι οποιαδήποτε συζήτηση για ειρήνη πρέπει να λάβει υπόψη τις δικές της απαιτήσεις, ενώ η Ουάσινγκτον έχει υπογραμμίσει την ανάγκη για ουσιαστικά βήματα προς τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Μια δύσκολη διπλωματική ισορροπία

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο διεθνές περιβάλλον, καθώς η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει συγκεντρώσει ηγέτες και υπουργούς Εξωτερικών με βασικά θέματα στην ατζέντα τους τις πολεμικές συγκρούσεις, την ασφάλεια και τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εντάσεις.

Για τον Ρούμπιο, η επαφή με τον Λαβρόφ αποτελεί μία ακόμη διπλωματική επαφή υψηλού επιπέδου με τη Ρωσία. Οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί και στο παρελθόν, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διατηρούν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα παρά τις βαθιές διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών.