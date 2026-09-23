Μια παγκόσμια ψηφιακή επιχείρηση στρατολόγησης, η οποία φέρεται να συνδέεται με τη Ρωσία, χρησιμοποιεί γνωστές δυτικές πλατφόρμες τεχνολογίας για να προσεγγίσει ανθρώπους από φτωχότερες αγορές εργασίας της Αφρικής και να τους οδηγήσει τελικά στις τάξεις των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Οι αγγελίες που εμφανίζονται σε Facebook και Google αποφεύγουν συνήθως οποιαδήποτε άμεση αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία ή στη στρατιωτική υπηρεσία. Αντίθετα, παρουσιάζουν δελεαστικές προτάσεις εργασίας σε τομείς όπως οι κατασκευές, η ασφάλεια ή ακόμη και η κινηματογραφική παραγωγή, προσφέροντας υψηλές απολαβές και βοήθεια για την έκδοση ρωσικής βίζας.

Πίσω από το προσεκτικά σχεδιασμένο περιτύλιγμα, σύμφωνα με νέα έρευνα, βρίσκεται ένα δίκτυο στρατολόγησης που αξιοποιεί εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, τεχνητή νοημοσύνη και υποδομές εταιρειών από τη Δύση για να εντοπίζει πιθανούς νεοσύλλεκτους.

89 ιστοσελίδες και δεκάδες λογαριασμοί σε κοινωνικά δίκτυα

Η έρευνα του Code for Africa, η οποία κοινοποιήθηκε στο POLITICO, καταγράφει την έκταση της διαδικτυακής δραστηριότητας.

Οι ερευνητές εντόπισαν 89 ιστοσελίδες, επτά λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο Facebook, καθώς και 39 λογαριασμούς και κανάλια σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων που συνδέονται με δίκτυα στρατολόγησης.

Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες εμφανίζονται να στοχεύουν κυρίως ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ανεργία, χαμηλά εισοδήματα ή περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές.

Το μήνυμα που προβάλλεται είναι απλό: μια θέση εργασίας στη Ρωσία μπορεί να προσφέρει οικονομική ασφάλεια και μια νέα αρχή.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, σε αρκετές περιπτώσεις η πραγματική κατάληξη των υποψηφίων μπορεί να είναι η συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Από «κινηματογραφικά γυρίσματα» σε στρατιωτικά συμβόλαια

Ένα από τα παραδείγματα που εξετάστηκαν από το POLITICO αφορά διαφήμιση που παρουσιαζόταν ως «παγκόσμια οντισιόν» για κινηματογραφική παραγωγή.

Η αγγελία αναζητούσε άνδρες από την Αφρική και συνοδευόταν από εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζονταν μαύροι άνδρες ντυμένοι ως στρατιώτες.

Η διαφήμιση, που εμφανίστηκε σε σελίδα του Facebook με έδρα τη Γερμανία, ανέφερε ως χρόνο παραγωγής το 2025.

Σε άλλη περίπτωση, διαφήμιση με την επωνυμία «IRC Russian Bear» εμφάνιζε έναν μαύρο στρατιώτη με ρωσικά διακριτικά και υποσχόταν οικονομικά κίνητρα ύψους 15.000 δολαρίων με την υπογραφή του συμβολαίου και μηνιαίο μισθό 3.000 δολαρίων.

Το μήνυμα ήταν σχεδιασμένο ώστε να απευθύνεται σε ανθρώπους για τους οποίους τέτοια ποσά αντιπροσωπεύουν πολλαπλάσια εισοδήματα σε σχέση με τις χώρες τους.

Δυτικές τεχνολογίες στην υπηρεσία της στρατολόγησης

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της έρευνας είναι ότι το δίκτυο δεν βασίζεται αποκλειστικά σε ρωσικές υποδομές.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι βασικός ιστότοπος στρατολόγησης φιλοξενείται σε διακομιστή στο Άμστερνταμ, ενώ ορισμένες ιστοσελίδες έχουν δημιουργηθεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης εταιρειών από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σουηδία.

Παράλληλα, τα προσωπικά στοιχεία όσων συμπληρώνουν αιτήσεις συλλέγονται μέσω λογισμικού αυστριακής εταιρείας και στη συνέχεια μεταφέρονται στη Ρωσία.

Η έρευνα υποστηρίζει ότι η επιχείρηση στρατολόγησης αξιοποιεί ένα ολόκληρο οικοσύστημα δυτικών ψηφιακών υπηρεσιών: από διαφημιστικές πλατφόρμες μέχρι εργαλεία δημιουργίας ιστοσελίδων και επεξεργασίας δεδομένων.

Meta και Google στο μικροσκόπιο

Σύμφωνα με το Code for Africa, οι τεχνολογικές εταιρείες θα μπορούσαν να περιορίσουν τη δραστηριότητα αυτών των δικτύων, καθώς αρκετές από τις ιστοσελίδες και τις διαφημίσεις αφήνουν ψηφιακά ίχνη.

Ο διευθυντής του οργανισμού, Τζάστιν Άρενσταϊν, ανέφερε ότι η Meta έχει ήδη αφαιρέσει περισσότερες από 300 διαφημιστικές εκστρατείες που συνδέονται με συγκεκριμένους στρατολόγους.

Η δραστηριότητα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο Facebook.

Οι ερευνητές εντόπισαν ότι αναζητήσεις στη Google από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να οδηγήσουν σε ιστοσελίδες στρατολόγησης.

Μεταξύ των αναζητήσεων που καταγράφηκαν περιλαμβάνονται όροι στα ρωσικά, όπως «σύμβαση υπηρεσίας» και «σύμβαση εργασίας για μηχανικούς από το εξωτερικό», αλλά και αγγλικές αναζητήσεις για την ένταξη αλλοδαπών στον ρωσικό στρατό.

Εκπρόσωπος της Google, ο Άλεξ ΜακΦίλιπς, δήλωσε ότι η εταιρεία εξετάζει τα στοιχεία της έκθεσης, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν πολιτικές και συστήματα ελέγχου για τον εντοπισμό παραβιάσεων.

Στόχος χώρες με οικονομική πίεση

Η στρατολόγηση αλλοδαπών από τη Ρωσία δεν είναι νέο φαινόμενο, ωστόσο η χρήση ψηφιακών εργαλείων έχει αυξήσει σημαντικά την εμβέλεια τέτοιων επιχειρήσεων.

Οι βασικοί στόχοι φαίνεται να είναι χώρες της Αφρικής, της Ασίας και η Λευκορωσία, όπου οι οικονομικές δυσκολίες και η ανεργία δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για υποσχέσεις υψηλών αμοιβών.

Δεν υπάρχει ανεξάρτητα επιβεβαιωμένος συνολικός αριθμός αλλοδαπών που έχουν ενταχθεί στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Ουκρανοί αξιωματούχοι, ωστόσο, εκτιμούν ότι περίπου 1.700 έως 1.800 άτομα από 36 αφρικανικές χώρες έχουν στρατολογηθεί για να πολεμήσουν στο πλευρό της Ρωσίας.

Η υπόθεση αναδεικνύει μια νέα διάσταση του πολέμου στην Ουκρανία: όχι μόνο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πεδίο, αλλά και τη μάχη για την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού μέσα από ένα παγκόσμιο ψηφιακό περιβάλλον, όπου οι αγγελίες εργασίας μπορούν να αποτελέσουν το πρώτο βήμα προς ένα πολεμικό μέτωπο.