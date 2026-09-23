Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή προκαλούν οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι απειλούν ότι θα προχωρήσουν σε πλήρη αποκλεισμό του στρατηγικής σημασίας στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλακούν στρατιωτικά στη σύγκρουση με τη Σαουδική Αραβία.

Σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), ο στρατιωτικός σύμβουλος των Χούθι Αμπέντ Μοχάμεντ αλ-Θαούρ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση θα αντιμετωπιστεί ως «κόκκινη γραμμή», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή.

«Αν οι ΗΠΑ ρισκάρουν και υποστηρίξουν τη Σαουδική Αραβία με αεροπορικές επιδρομές ή αεροπορική υποστήριξη, θα θεωρήσουμε στόχους οποιαδήποτε αμερικανικά συμφέροντα βρίσκονται γύρω μας και δεν θα αποκλείσουμε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι Χούθι μπορούν να εμποδίσουν την πρόσβαση αμερικανικών πλοίων στο Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια περάσματα στον κόσμο.

Το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στο επίκεντρο της νέας σύγκρουσης

Το στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, μεταξύ Υεμένης και Τζιμπουτί, αποτελεί κρίσιμο σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο, καθώς συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό.

Μέσω της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ναυτιλιακής κίνησης, συμπεριλαμβανομένων μεταφορών ενέργειας και εμπορευμάτων μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Οποιαδήποτε σοβαρή διαταραχή στη λειτουργία του θα μπορούσε να προκαλέσει νέες πιέσεις στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού και στις τιμές μεταφοράς.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή, ενώ η Σαουδική Αραβία φέρεται να έχει ζητήσει αμερικανική και διεθνή υποστήριξη για την αντιμετώπισή τους.

Η προειδοποίηση προς τον Τραμπ

Οι δηλώσεις των Χούθι έρχονται λίγες ημέρες μετά τις πληροφορίες ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέτασε το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης κατά των ανταρτών της Υεμένης, αλλά τελικά δεν προχώρησε σε άμεση επέμβαση.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το Ριάντ έχει ζητήσει βοήθεια από την Ουάσιγκτον μετά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων στην Υεμένη.

Ο αλ-Θαούρ υποστήριξε ότι οι Χούθι θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε αμερικανική εμπλοκή.

«Αν η Αμερική επιχειρήσει να παρέμβει στρατιωτικά με τους στόλους της ή προσπαθήσει να αναλάβει τον έλεγχο του Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή. Θα πολεμήσουμε γι’ αυτό», δήλωσε.

Οι Χούθι αρνούνται ότι λαμβάνουν εντολές από το Ιράν

Παρά τη στενή σχέση τους με την Τεχεράνη, οι Χούθι απορρίπτουν ότι λειτουργούν υπό άμεσες εντολές του Ιράν.

Ο στρατιωτικός σύμβουλος της οργάνωσης δήλωσε ότι η σχέση των δύο πλευρών είναι «συμμαχική», αλλά υποστήριξε ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται ανεξάρτητα από τους ίδιους τους Χούθι.

«Το Ιράν είναι μια φιλική, συμμαχική και αδελφική χώρα για εμάς, αλλά δεν μας καθοδηγεί. Είμαστε ανεξάρτητοι στις αποφάσεις μας», ανέφερε.

Οι ΗΠΑ και αρκετές δυτικές χώρες, ωστόσο, θεωρούν ότι η Τεχεράνη παρέχει στους Χούθι στρατιωτική υποστήριξη, τεχνογνωσία και εξοπλισμό, ιδιαίτερα σε πυραυλικά συστήματα και drones.

Νέα πλήγματα στην Υεμένη – Τουλάχιστον 10 νεκροί

Η ένταση αυξάνεται την ώρα που συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Υεμένη.

Μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τους Χούθι μετέδωσαν ότι αεροπορικές επιδρομές της Σαουδικής Αραβίας στις επαρχίες Ταΐζ και Αλ-Τζάουφ προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 14.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Ταΐζ και δύο στην περιοχή Αλ-Τζάουφ.

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από μέσα που πρόσκεινται στους Χούθι και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η Σαουδική Αραβία αντιμέτωπη με πολλαπλές πιέσεις

Η νέα κρίση δημιουργεί πρόσθετη πίεση στη Σαουδική Αραβία, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως.

Το Ριάντ έχει ήδη αντιμετωπίσει απειλές για την ενεργειακή του ασφάλεια, καθώς η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση έντασης, με επίκεντρο και τα Στενά του Ορμούζ, μια ακόμη κρίσιμη θαλάσσια δίοδο για την παγκόσμια ενέργεια.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι η Σαουδική Αραβία έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη μετά την κατάρρευση της τετραετούς εκεχειρίας τον Ιούλιο.

Από την πλευρά του, το Ριάντ κατηγορεί τους Χούθι για επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών εγκαταστάσεων και υποδομών.

Ένας πόλεμος που επιστρέφει στο προσκήνιο

Ο εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη ξεκίνησε το 2014, όταν οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σαναά, οδηγώντας σε στρατιωτική επέμβαση υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας το 2015.

Παρά τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης των τελευταίων ετών, η σύγκρουση παραμένει ενεργή, ενώ οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις είναι τεράστιες.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων στην Υεμένη μπορεί να αυξηθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες, από περισσότερους από 130.000 σήμερα σε πάνω από 230.000.

Η νέα αντιπαράθεση γύρω από το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αστάθειας στη Μέση Ανατολή, με άμεσες επιπτώσεις όχι μόνο στην περιφερειακή ασφάλεια αλλά και στη διεθνή ναυσιπλοΐα.