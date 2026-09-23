Στιγμές αγωνίας έζησαν κάτοικοι στο Άνγκλεσι της βόρειας Ουαλίας, όταν ένα στρατιωτικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης, με τους δύο πιλότους να προλαβαίνουν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας το σύστημα εκτίναξης.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη βάση RAF Valley, η οποία αποτελεί ένα από τα βασικά κέντρα εκπαίδευσης πιλότων μαχητικών αεροσκαφών της Βρετανίας. Οι δύο χειριστές τραυματίστηκαν, ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα τραύματά τους δεν θεωρούνται σοβαρά.

🚨 WATCH: The moment an RAF training jet crashes shortly after take-off at RAF Valley pic.twitter.com/Pnc71YEuW5 — Politics UK (@PolitlcsUK) September 23, 2026

Οι πιλότοι εκτινάχθηκαν πριν από τη συντριβή

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το αεροσκάφος παρουσίασε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης και οι δύο πιλότοι ενεργοποίησαν εγκαίρως το σύστημα ασφαλείας.

Εικόνες από την περιοχή δείχνουν τα δύο αλεξίπτωτα να ανοίγουν στον αέρα πριν το τζετ καταλήξει στο έδαφος. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, με συμμετοχή αστυνομίας, πυροσβεστικής, αεροδιακομιδής και της ακτοφυλακής.

Η αστυνομία της Βόρειας Ουαλίας ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματισμούς ή ζημιές σε κατοικημένες περιοχές, ενώ οι αρχές ζήτησαν από το κοινό να αποφεύγει την περιοχή όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις.

Το αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των μελλοντικών πιλότων μαχητικών

Το αεροσκάφος που συνετρίβη ήταν ένα Hawk T2, ένας τύπος εκπαιδευτικού τζετ που χρησιμοποιείται από τη RAF για την προετοιμασία πιλότων οι οποίοι στη συνέχεια χειρίζονται μαχητικά πρώτης γραμμής.

Το Hawk T2 διαθέτει προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα και χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση σε αποστολές που προσομοιώνουν πραγματικές συνθήκες αερομαχίας και επιχειρήσεων. Η βάση RAF Valley φιλοξενεί μονάδες εκπαίδευσης της RAF και αποτελεί κομβικό σημείο για την προετοιμασία νέων χειριστών.

Έρευνα για τα αίτια της πτώσης

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν στη συντριβή. Οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να ξεκινήσουν έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπήρξε τεχνική βλάβη, ανθρώπινος παράγοντας ή κάποιο άλλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περιοχή με έντονη στρατιωτική δραστηριότητα, καθώς η RAF Valley χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για εκπαίδευση πιλότων και έχει βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο αεροπορικών ατυχημάτων.

Για την ώρα, πάντως, η μεγαλύτερη είδηση είναι ότι οι δύο χειριστές κατάφεραν να εγκαταλείψουν το αεροσκάφος πριν από την πρόσκρουση και νοσηλεύονται με ελαφρά τραύματα.