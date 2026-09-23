Με ανάμεικτα συναισθήματα επέστρεψαν σήμερα στις σχολικές αίθουσες οι μαθητές στο Ιράν, καθώς άνοιξαν ξανά τα σχολεία που παρέμεναν κλειστά από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε σε ένα βαρύ κλίμα, καθώς η χώρα εξακολουθεί να φέρει το αποτύπωμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα της επίθεσης στο Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, όπου σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές σκοτώθηκαν 120 παιδιά μετά από αεροπορικό βομβαρδισμό κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιχειρήσεων που οδήγησαν στην έναρξη του πολέμου.

Στη δυτική Τεχεράνη, γονείς συνόδευσαν από νωρίς τα παιδιά τους στα σχολεία, κρατώντας τα από το χέρι στην πρώτη τους επιστροφή στις τάξεις μετά από μήνες αναστάτωσης.

Γονείς και μαθητές επέστρεψαν στις σχολικές αυλές

Στη συνοικία Τζανάτ Αμπάντ της ιρανικής πρωτεύουσας, οι πρώτοι μαθητές έφτασαν από το πρωί στα σχολικά συγκροτήματα, ενώ αρκετοί γονείς παρέμειναν για λίγη ώρα έξω από τις εισόδους πριν αποχαιρετήσουν τα παιδιά τους.

Οι μαθήτριες φορούσαν τις υποχρεωτικές σχολικές στολές και τις μαντίλες που προβλέπει το εκπαιδευτικό σύστημα του Ιράν από το δημοτικό έως και την ανώτατη εκπαίδευση.

Στις εισόδους των σχολείων υπήρχαν αστυνομικοί της τροχαίας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, αλλά και για μια συμβολική υποδοχή των μαθητών, προσφέροντάς τους λουλούδια κατά την άφιξή τους.

Η εικόνα της επιστροφής στις τάξεις αποτέλεσε μια προσπάθεια επιστροφής στην καθημερινότητα μετά από μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας.

16,5 εκατομμύρια μαθητές ξεκινούν τη σχολική χρονιά

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, περισσότεροι από 16,5 εκατομμύρια μαθητές αναμένεται να φοιτήσουν φέτος στα σχολεία του Ιράν.

Ανάμεσά τους βρίσκονται περισσότεροι από ένα εκατομμύριο μαθητές της πρώτης τάξης, οι οποίοι ξεκινούν για πρώτη φορά τη σχολική τους διαδρομή.

Η έναρξη της σχολικής χρονιάς αποτελεί κάθε χρόνο σημαντικό γεγονός στο Ιράν, με παραδοσιακές τελετές σε όλη τη χώρα και την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας.

Συνήθως ο πρόεδρος της χώρας πραγματοποιεί την επίσημη έναρξη χτυπώντας το σχολικό κουδούνι. Φέτος, ωστόσο, η τελετή πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, τη Δευτέρα, καθώς ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το συμβολικό κουδούνι στο Μινάμπ

Ιδιαίτερη συμβολική σημασία είχε η τελετή στο Μινάμπ, την περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο της τραγωδίας κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδρομών.

Το σχολικό κουδούνι χτύπησε εκεί από τον αντιπρόεδρο για την Επιστήμη και την Τεχνολογία, Χοσεΐν Αφσίν, σε μια προσπάθεια να σηματοδοτήσει την επιστροφή της εκπαιδευτικής ζωής στην περιοχή.

Η επιστροφή των μαθητών στις αίθουσες αποτελεί ένα από τα πρώτα σημάδια επαναφοράς της καθημερινότητας, την ώρα που η ευρύτερη περιοχή παραμένει σε κατάσταση έντασης και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους.