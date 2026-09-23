Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη στυγερή δολοφονία της 32χρονης influencer Στέφανι Πίπερ στην Αυστρία, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει παγκόσμιο σοκ για την αγριότητα των συνθηκών της. Οι ιατροδικαστικές και εισαγγελικές αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το εφιαλτικό ενδεχόμενο η άτυχη γυναίκα να βρισκόταν ακόμη εν ζωή όταν ο δράστης την έβαλε σε βαλίτσα και τη μετέφερε για να τη θάψει σε δασική έκταση, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Σλοβενία.

Σύμφωνα με το επίσημο κατηγορητήριο, ο 31χρονος πρώην σύντροφός της, Πάτρικ Μ, εισέβαλε στο διαμέρισμά της, όπου τη στραγγάλισε και τη μαχαίρωσε, πριν τοποθετήσει το σώμα της σε βαλίτσα.

Ο Πάτρικ Μ. με την Στέφανι Πίπερ

Τα ευρήματα της νεκροψίας και τα σοβαρά τραύματα που εντοπίστηκαν στο πρόσωπο της 32χρονης υποδηλώνουν ότι το θύμα ενδεχομένως πάλευε απεγνωσμένα να απεγκλωβιστεί και να αναπνεύσει.



Αν και οι αρχές δεν αποκλείουν ο θάνατος να επήλθε νωρίτερα από ασφυξία λόγω στραγγαλισμού, η πιθανότητα να εγκλωβίστηκε ζωντανή παραμένει στο επίκεντρο της έρευνας.

Mordanklage Graz: Influencerin Stefanie P. getötet – Ermittlungen enthüllen erschütternde Details, ChatGPT-Suche, Prozess noch offen. https://t.co/HM5f7Seqeb pic.twitter.com/cp5obfuoPu — heute.at (@Heute_at) September 21, 2026

Ο 31χρονος, ο οποίος κατηγορείται επίσημα για ανθρωποκτονία, είχε αρχικά ομολογήσει την πράξη του αποδίδοντάς τη σε τυφλή ζήλια μετά τον χωρισμό τους.



Ωστόσο, πρόσφατες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρεί να ανακαλέσει την αρχική του κατάθεση, παραδεχόμενος μόνο την απόκρυψη και την ταφή της σορού.



Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκονται ο αδελφός και ο πατριός του, οι οποίοι φέρονται να συνέδραμαν στη μεταφορά της βαλίτσας.

😱☠️🇦🇹 En novembre 2025, Stefanie Pieper, 32 ans, disparaît après une soirée en Autriche.



Une semaine plus tard, les enquêteurs retrouvent son CORPS enfermé dans une valise et enterré dans une forêt près de la frontière slovène.



Mais une question glaçante reste sans réponse :… pic.twitter.com/Pshvy80LUR — Cultination (@Cultination1) September 23, 2026

Η Στέφανι είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς μετά από χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στις 23 Νοεμβρίου.



Λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της, είχε προλάβει να στείλει αγωνιώδη γραπτά μηνύματα σε φίλη της, εκφράζοντας τον φόβο της για έναν ύποπτο άνδρα που παραμόνευε στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας της.



Η δικαιοσύνη καλείται τώρα να ρίξει φως σε κάθε σκοτεινή πτυχή της τραγωδίας.