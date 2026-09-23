Τραγικό θάνατο βρήκε ένας νεαρός εργάτης 22 ετών, χθες το βράδυ, στο Κολοσσαίο, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών για την τοποθέτηση του νέου συστήματος φωτισμού στο πασίγνωστο ρωμαϊκό μνημείο, γλίστρησε και έπεσε από ύψος δέκα περίπου μέτρων, χάνοντας τη ζωή του.

Αν και έφτασε ασθενοφόρο μέσα σε λίγα λεπτά, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι και απλά διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτισμού, Αλεσάντρο Τζούλι, μετέβη στο Κολοσσαίο και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του νεαρού εργάτη.

Από την πλευρά της, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τόνισε σε μήνυμά της ότι «το να χάνεις τη ζωή σου στα 22 σου χρόνια είναι απαράδεκτο, ακόμη περισσότερο όταν αυτό συμβαίνει στον χώρο εργασίας σου».

Για το τραγικό συμβάν είναι σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα, η οποία θα πρέπει να διαπιστώσει αν υφίστανται ποινικές ευθύνες.

Επίσης, σημειώνεται ότι το τμήμα του Κολοσσαίου, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 22χρονος Ιταλός εργάτης, σήμερα παρέμεινε κλειστό.