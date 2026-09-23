Συγγνώμη για την επικοινωνία που διατηρούσε στο παρελθόν με τον Τζέφρι Έπστιν ζήτησε ο Τέριε Ρου-Λάρσεν, κορυφαίος Νορβηγός διπλωμάτης και ένας εκ των αρχιτεκτόνων των συμφωνιών του Όσλο. Η δήλωσή του έγινε με αφορμή την προβολή ντοκιμαντέρ στη Νορβηγία για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Ο Ρου-Λάρσεν και η σύζυγός του, Μιούνα Γιουλ, επίσης διπλωμάτις και μέλος της ομάδας που συμμετείχε στις μυστικές διαπραγματεύσεις για τις Συμφωνίες του Όσλο μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, βρίσκονται στο επίκεντρο έρευνας των νορβηγικών αρχών για «διακεκριμένη διαφθορά» και «συνέργεια σε διακεκριμένη διαφθορά».

Η αστυνομία ερευνά συγκεκριμένα χρηματικό δάνειο που τους χορηγήθηκε από τον Τζέφρι Έπστιν, την παρέμβασή του για την αγορά από το ζεύγος διαμερίσματος στο Οσλο σε τιμή χαμηλότερη της αγοράς, ένα ταξίδι των δύο διπλωματών και των παιδιών τους στο νησί του Επστιν το 2011 ή ακόμη την πληρωμή υπηρεσιών οικιακής βοήθειας για λογαριασμό του Τέριε Ρου-Λάρσεν.

Το ζεύγος των διπλωματών αρνείται ότι διαπράχθηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη.

Στην διαθήκη του ο Επστιν άφησε ποσό 10 εκατομμυρίων δολαρίων στα δύο παιδιά του ζεύγους. Ο γιος των δύο διπλωματών, ηλικίας 25 ετών, αυτοκτόνησε τον Απρίλιο.

«Σήμερα μετανιώνω βαθιά για την επικοινωνία που είχα με τον Έπστιν», δηλώνει ο Ρου-Λάρσεν στο δίκτυο NRK της δημόσιας τηλεόρασης στο πλαίσιο ντοκιμαντέρ που θα μεταδοθεί σήμερα. «Επρεπε να έχω διακόψει κάθε σχέση μαζί του νωρίτερα».

Εξασθενημένος από δύο εγκεφαλικά επεισόδια, ο Ρεντ-Λάρσεν δικαιολογεί τις σχέσεις αυτές λέγοντας ότι ο Έπστιν έπαιζε ρόλο μεσολαβητή και δωρητή όταν ο Νορβηγός διπλωμάτης ήταν πρόεδρος του International Peace Institute (IPI) της Νέας Υόρκης από το 2005 μέχρι το 2020.

Έπειτα από τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο Έπστιν που έθιξαν πολλές δημόσιες προσωπικότητες στην Νορβηγία, το νορβηγικό κοινοβούλιο ξεκίνησε έρευνα κοινουβουλευτικού ελέγχου και συγκρότησε επιτροπή ανεξάρτητης έρευνας.

Τον επόμενη εβδομάδα, στην επιτροπή ελέγχου και συνταγματικών υποθέσεων θα καταθέσει ο σημερινός υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας και οι προκάτοιχοί του από το 2005, ανάμεσά τους και ο Γιόνας Γκαρ Στούρε, ο σημερινός πρωθυπουργός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.