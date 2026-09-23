Τρομαγμένη μπροστά στο ενδεχόμενο να εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση δηλώνει η 50χρονη Christa Pike, η οποία καταδικάστηκε για τη δολοφονία της φίλης της όταν ήταν μόλις 18 ετών. Η εκτέλεσή της έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου στο Νάσβιλ του Τενεσί και, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στην πολιτεία από το 1819.

Οι δικηγόροι της έχουν καταθέσει αίτηση 226 σελίδων για επιείκεια και ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση, ενώ παράλληλα η Pike έχει ένα ιδιαίτερο αίτημα: σε περίπτωση που τελικά δεν αποφύγει τον θάνατο, θέλει η εκτέλεσή της να πραγματοποιηθεί από αποκλειστικά γυναικεία ομάδα εκτέλεσης και να είναι παρόντες μάρτυρες, μεταξύ των οποίων και συγγενείς του θύματός της.

Οι συνήγοροί της υποστηρίζουν ότι η Pike πάσχει από μετατραυματικό στρες εξαιτίας της κακοποίησης που υπέστη από άνδρες όταν ήταν παιδί, ακόμη και από την ηλικία των δύο ετών. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι μια θανατηφόρα ένεση θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα επώδυνη, καθώς πάσχει από σπάνια διαταραχή του αίματος που ενδέχεται να δυσκολέψει την εύρεση φλέβας και να επηρεάσει την αντίδρασή της στο φάρμακο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

Τον Αύγουστο, μάλιστα, η Pike προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας αντί για θανατηφόρα ένεση να εκτελεστεί με απαγχονισμό. Ο απώτερος στόχος της υπεράσπισης είναι να ακυρωθεί πλήρως η θανατική ποινή και να αντικατασταθεί με ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Οι αρχές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι η Pike δεν έχει παρουσιάσει επαρκή επιστημονικά στοιχεία που να δικαιολογούν μια τέτοια αλλαγή.

Η ίδια περιγράφει την ψυχολογική της κατάσταση σε ντοκιμαντέρ για την υπόθεσή της. «Τα νεύρα μου είναι διαλυμένα. Όταν κοιμάμαι, ο εγκέφαλός μου καταστρέφει τον εαυτό του. Έχω τους πιο φρικτούς εφιάλτες», λέει, εξηγώντας ότι γνωρίζει εδώ και έναν χρόνο την ημερομηνία της εκτέλεσής της και ζει καθημερινά με αυτή τη σκέψη.

Η Pike καταδικάστηκε για τη δολοφονία της Colleen Slemmer τον Ιανουάριο του 1995. Οι δύο κοπέλες φοιτούσαν στο Job Corps Centre στο Νόξβιλ. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Pike παρέσυρε τη φίλη της έξω από το κέντρο με την πρόφαση ότι θα πήγαιναν σε κατάστημα βίντεο και στη συνέχεια, μαζί με τον τότε φίλο της Tadaryl Shipp και ένα ακόμη άτομο, της επιτέθηκαν.

Η Slemmer ξυλοκοπήθηκε, μαχαιρώθηκε και δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ στο σώμα της χαράχθηκαν σατανιστικά σύμβολα. Η Pike είχε αργότερα παραδεχθεί την εμπλοκή της στην αστυνομία.

Η υπεράσπισή της επικαλείται σήμερα, μεταξύ άλλων, το ιστορικό σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης που υπέστη ως παιδί, τη διάγνωση διπολικής διαταραχής και τα περίπου 30 χρόνια που έχει περάσει σε απομόνωση.

Σημαντική παράμετρος είναι ότι ο συγκατηγορούμενός της και τότε σύντροφός της, Shipp, ήταν μόλις 17 ετών όταν διέπραξε το έγκλημα. Εξαιτίας της ηλικίας του, δεν μπορούσε να καταδικαστεί σε θάνατο.

Αν δεν υπάρξει αλλαγή στο πρόγραμμα, η Pike θα ξυπνήσει στις 5:30 το πρωί της 30ής Σεπτεμβρίου, θα καθαρίσει το κελί της, θα κάνει ντους, θα φορέσει τα ρούχα της και θα της προσφερθεί τελευταίο γεύμα, πριν από τις τελευταίες επισκέψεις της οικογένειάς της ή την επικοινωνία με πνευματικό σύμβουλο.