Συνελήφθη ένας 90χρονος στη νοτιοδυτική Γαλλία, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο και να σκότωσε δύο 80χρονους γείτονές του. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου στη Λαγκόρ, με τον ηλικιωμένο να τίθεται υπό προσωρινή κράτηση για ανθρωποκτονία.

Η εισαγγελία επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι ο 90χρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για τον «φόνο δύο ανθρώπων», χωρίς να δίνει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα θύματα.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, πρόκειται για έναν 85χρονο και την 82χρονη σύζυγό του, με τους οποίους ο 90χρονος είχε για χρόνια προστριβές για θέματα γειτονίας.

Ο 90χρονος άνοιξε πυρ χθες γύρω στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδος) εναντίον των δύο 80χρονων, οι οποίοι πέθαναν επιτόπου, όπως διευκρίνισε στο AFP η πηγή αυτή, σύμφωνα με την οποία αυτός άρπαξε το όπλο του, αφού ο γείτονάς του του πέταξε μια πέτρα.

Ο 90χρονος συνελήφθη αμέσως από τους χωροφύλακες που ειδοποιήθηκαν από άλλους γείτονες, οι οποίοι άκουσαν τους πυροβολισμούς, χωρίς να προβάλει αντίσταση, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.