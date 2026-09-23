Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών αναφορικά με την Ουκρανία, διαμηνύοντας ωστόσο ότι το Κρεμλίνο παραμένει ανοιχτό στο ενδεχόμενο διαλόγου.

Μιλώντας ενόψει της σχεδιαζόμενης συνάντησης στη Νέα Υόρκη μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, και του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια για υψηλόβαθμες συναντήσεις με την Ουάσινγκτον ή το Κίεβο για να συζητήσουν πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η στάση της Ρωσίας για την πιθανότητα συνάντησης διά ζώσης μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν έχει αλλάξει.

«Ο Ζελένσκι, εάν επιθυμεί, μπορεί να έρθει στη Μόσχα. Θα του δοθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος γνωρίζει ποιες αποφάσεις -κατά την άποψη της Μόσχας- θα πρέπει να λάβει.

Οι ουκρανικές αρχές έχουν δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι μια συνάντηση στη Μόσχα δεν θα είναι αποδεκτή και έχουν προτείνει τη διενέργεια απευθείας συνομιλιών σε μια ουδέτερη χώρα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.