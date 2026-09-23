Δύο νέα περιστατικά μέσα στην ίδια ημέρα υπενθύμισαν στους ναυτικούς πόσο επικίνδυνη παραμένει η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, παρά τις κατά καιρούς πληροφορίες που διαρρέονται πρωτίστως από την αμερικανική πλευρά για επίτευξη πλήρους συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν. Στις 21 Σεπτεμβρίου, δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς τον Περσικό Κόλπο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά δύο μέλη του πληρώματός του. Λίγες ώρες αργότερα αναφέρθηκε ότι ένα άλλο πλοίο, μεταφοράς υγραερίου αυτή τη φορά, το οποίο έβγαινε από τα Στενά, είχε χτυπηθεί από συντρίμμια άγνωστου βλήματος. Σε αυτή την περίπτωση το πλήρωμα ήταν ασφαλές, δεν αναφέρθηκε περιβαλλοντική ζημιά και το πλοίο συνέχισε το ταξίδι του.

Η βρετανική υπηρεσία παρακολούθησης της εμπορικής ναυτιλίας UKMTO δεν κατονόμασε το δεξαμενόπλοιο. Ναυτιλιακές πηγές, ωστόσο, το ταυτοποίησαν ως το δεξαμενόπλοιο LR Stephanie, χωρητικότητας περίπου 72.800 τόνων, το οποίο διαχειρίζεται η ελληνική Universal Tankers Corp. Η εν λόγω ταυτοποίηση αυτή προέρχεται από τις ναυτιλιακές εταιρείες πληροφοριών και δεν περιλαμβάνεται στην αρχική ανακοίνωση της UKMTO.

Η αμερικανική προστασία και ο νότιος διάδρομος

Τα δύο αυτά περιστατικά προστέθηκαν σε μια σειρά πληγμάτων κατά εμπορικών πλοίων, την ίδια ώρα που οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι βοηθούν τις διελεύσεις από την περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο πρώην αναπληρωτής διοικητής της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, Μάθιου Κάουας, από τις αρχές Αυγούστου καταγράφονται κατά μέσο όρο τέσσερις επιθέσεις ημερησίως κατά της εμπορικής ναυτιλίας. Ο ίδιος πρόσθεσε, μάλιστα, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαιτίζουν το 87,5% των επιθέσεων, στις οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως drones και αντιπλοϊκοί πύραυλοι.

Ο Κάουας συνέστησε στους πλοιοκτήτες να επιλέγουν τον νότιο διάδρομο των Στενών, κοντά στις ακτές του Ομάν. Όπως εξήγησε, η μεγαλύτερη απόσταση από τις ιρανικές ακτές δίνει στα αμερικανικά αεροσκάφη και ελικόπτερα περισσότερο χρόνο για να εντοπίσουν ένα εισερχόμενο βλήμα. Κι αυτή η διαδρομή, ωστόσο, δεν εγγυάται ασφαλή διέλευση. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 22 από τα 35 πλοία που είχαν πληγεί από τις 6 Ιουλίου κινούνταν μέσω του διαδρόμου του Ομάν. Η Ουάσιγκτον, από την πλευρά της, επιμένει ότι τα Στενά παραμένουν ανοιχτά, αναφέροντας πως έχει συνδράμει σε χιλιάδες εμπορικές διελεύσεις. Για τις ναυτιλιακές εταιρείες, όμως, το ερώτημα είναι πόσα πλοία μπορούν πράγματι να περάσουν με αποδεκτό κίνδυνο. Ακόμα και με αμερικανική προστασία, σύμφωνα με τον Κάουας, ένα μέρος των πλοίων έχει υποστεί ζημιές.

Λιγότερα πλοία, λιγότερα φορτωμένα δρομολόγια

Η εικόνα της κίνησης δείχνει πόσο έχει περιοριστεί η χρήση της θαλάσσιας οδού τον τελευταίο καιρό. Σύμφωνα με τα εβδομαδιαία στοιχεία της Kpler, από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 116 διελεύσεις, έναντι 118 την προηγούμενη εβδομάδα. Η μεγαλύτερη μεταβολή βρίσκεται στα φορτία: οι διελεύσεις έμφορτων πλοίων μειώθηκαν από 63 σε 50, ενώ εκείνες πλοίων χωρίς φορτίο αυξήθηκαν από 27 σε 46. Τα εβδομαδιαία αυτά στοιχεία καλύπτουν ευρύτερη κατηγορία πλοίων από τις ημερήσιες καταγραφές για πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων. Στη δεύτερη κατηγορία, τα προκαταρκτικά δεδομένα της Kpler έδειξαν μόλις δύο διελεύσεις στις 21 Σεπτεμβρίου, έναντι περίπου 125 μεγάλων εμπορικών πλοίων την ημέρα πριν από την έναρξη του πολέμου. Οι καταγραφές αυτές, πάντως, ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν πλοία που ταξιδεύουν με κλειστό το σύστημα μετάδοσης της θέσης τους.

Πίσω, δε, από τους αριθμούς βρίσκονται τα πληρώματα που καλούνται να διέλθουν από το πέρασμα. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός είχε ανακοινώσει στις 16 Σεπτεμβρίου ότι είχε επιβεβαιώσει 80 επιθέσεις και τουλάχιστον 22 θανάτους ναυτικών από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ-ΗΠΑ από τη μια πλευρά και Ιράν από την άλλη. Στον νεότερο κατάλογό του, τα επιβεβαιωμένα περιστατικά είχαν αυξηθεί μέχρι προχθές σε 82.