Ο πάπας Λέων εξέφρασε σήμερα τη θλίψη του για τις συνθήκες που βιώνουν τα παιδιά μετανάστες ή πρόσφυγες και έκανε έκκληση για την ανάληψη διεθνούς δράσης με στόχο την προστασία των νέων που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους αναζητώντας ασφάλεια.

Τα παιδιά μετανάστες «βιώνουν συχνά ανείπωτα δεινά, βία, βασανιστήρια, εκμετάλλευση και τραυματικές συνθήκες», είπε ο ποντίφικας ενώπιον χιλιάδων πιστών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο εβδομαδιαίο του κήρυγμα.

«Απευθύνομαι στην αίσθηση ευθύνης του καθενός. Είθε κάθε άνθρωπος να νιώθει ότι συμμετέχει στις ζωές αυτών των νέων ανθρώπων που πάντα πρέπει να απολαμβάνουν προστασία και βοήθεια», τόνισε ο ίδιος.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός πάπας, έχει πολλές φορές ζητήσει την καλύτερη μεταχείριση των μεταναστών και τον περασμένο χρόνο άσκησε κριτική εις βάρος της σκληρής πολιτικής του Τραμπ απέναντι στους μετανάστες.

Τον Απρίλιο ο πάπας είπε ότι οι μετανάστες αντιμετωπίζονται συχνά «χειρότερα από κατοικίδια».

Ο Λέων δεν αναφέρθηκε σήμερα σε συγκεκριμένες χώρες. Όπως είπε ο πάπας, απευθύνει έκκληση ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Μεταναστών και Προσφύγων της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία φέτος εορτάζεται την προσεχή Κυριακή