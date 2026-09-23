Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στις 5:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό, η οποία κατέληξε στη σύλληψη 34χρονου, εναντίον του οποίου εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Νέου Λιμανιού, όταν μέλη του ΟΠΕ εντόπισαν τον 34χρονο και επιχείρησαν να τον σταματήσουν. Στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί με το όχημά του, φέρεται να προσέκρουσε σε περιπολικό και να παρέσυρε αστυνομικό, ο οποίος επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών, με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή η σύλληψή του. Ο 34χρονος προέβαλε και πάλι αντίσταση και επιχείρησε εκ νέου να διαφύγει.

Ο δράστης αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του, σύμφωνα με το philenews.com.