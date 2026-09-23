Σφοδρές αντιδράσεις και μποϊκοτάζ προκάλεσε η απόφαση ενός λεσβιακού μπαρ στη Μασαχουσέτη να κάνει προαιρετική τη χρήση μάσκας για μία και μόνο βραδιά την εβδομάδα, με την επιχείρηση να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη ακόμα και με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Κι αυτό γιατί το μπαρ, από τότε που άνοιξε, είχε επιβάλει την υποχρεωτική χρήση μάσκας, οπότε η αλλαγή προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση.

Το Last Ditch Bar στο Greenfield, που άνοιξε το 2025, κατάργησε την υποχρεωτική χρήση μάσκας τα Σάββατα από τις 31 Αυγούστου, σε μια προσπάθεια να αυξήσει τα έσοδά του. Η απόφαση, ωστόσο, προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις σε τμήμα της τοπικής queer κοινότητας.

Ορισμένοι επικριτές χαρακτήρισαν την κίνηση «μαζικό γεγονός πρόκλησης αναπηρίας» και «ευγονιστική» επίθεση, ενώ υπήρξαν ακόμα και απειλές για βία.

«Ελπίζω ο χώρος σας να πυρποληθεί, επειδή στερείτε από τους ανοσοκατεσταλμένους ανθρώπους τα σχέδιά τους για το Σάββατο, μόνο και μόνο για να αυξήσετε τα έσοδά σας», έγραψε ένας σχολιαστής σε ανάρτηση του μπαρ. Άλλος κατηγόρησε τους υπευθύνους ότι «σκοτώνουν ανθρώπους με αναπηρία στο όνομα της δικής τους διασκέδασης και ευκολίας».

Η αλλαγή αφορούσε μόνο τα Σάββατα. Τις υπόλοιπες ημέρες η χρήση μάσκας εξακολουθεί να είναι υποχρεωτική, παρά το γεγονός ότι στο Greenfield δεν είχαν αναφερθεί κρούσματα COVID εδώ και μήνες. Η αντίδραση μεταφράστηκε σύντομα σε μποϊκοτάζ και το άλλοτε πολυσύχναστο μπαρ άρχισε να παραμένει σχεδόν άδειο. Την ίδια στιγμή, η επιχείρηση αντιμετώπιζε ήδη οικονομικές δυσκολίες, καθώς το μοντέλο λειτουργίας της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πολιτική ότι κανείς δεν αποκλείεται λόγω οικονομικής αδυναμίας και ότι άστεγοι και φτωχοί είναι ευπρόσδεκτοι.

Οι τρεις ιδιοκτήτες αποφάσισαν τελικά να καταργήσουν την υποχρεωτική μάσκα τα Σάββατα, ώστε να αυξήσουν τα έσοδα και να μπορέσουν να διατηρήσουν ανοιχτό το μαγαζί. Λίγο αργότερα, όμως, το Last Ditch ζήτησε συγγνώμη για τον τρόπο με τον οποίο ανακοίνωσε την αλλαγή.

Η συγγνώμη δεν εκτόνωσε την κατάσταση. Οι επικριτές επέκριναν ακόμα και το γεγονός ότι η ανάρτηση δεν περιείχε «alt text», δηλαδή περιγραφή του περιεχομένου για άτομα με προβλήματα όρασης.

Στις 11 Σεπτεμβρίου, η διοίκηση προσπάθησε να συζητήσει την κατάσταση σε μηνιαία κοινοτική συνέλευση. Η συνάντηση, όμως, εξελίχθηκε σε νέα αντιπαράθεση, καθώς συμμετέχοντες μέσω Zoom πλημμύρισαν τη συνομιλία με επικριτικά σχόλια.

Η τελευταία ιδιοκτήτρια που παρέμεινε στην επιχείρηση, η Jackie Matellian, ξέσπασε σε κλάματα. Εξήγησε ότι είχε αναλάβει την επιχείρηση ουσιαστικά για να βοηθήσει τους φίλους της και πως πλέον είναι υπεύθυνη για επιχειρηματικό δάνειο 50.000 δολαρίων. Όπως είπε, ζούσε επί έξι μήνες μέσα σε αυτοκίνητο για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις του μπαρ και εργαζόταν σε τέσσερις δουλειές.

«Ποτέ δεν το ήθελα πραγματικά. Δεν νομίζω ότι το κάνω πολύ καλά», είπε. Οι επικριτές της, ωστόσο, δεν πείστηκαν και συνέχισαν να την κατηγορούν ότι επικεντρωνόταν στα δικά της συναισθήματα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Έκτοτε, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Η Matellian έχει καθυστερήσει το ενοίκιο και ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ζητούσε 3.900 δολάρια έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Παρά τις προσφορές στα ποτά και τους DJ τα Σάββατα, το μπαρ παραμένει σχεδόν άδειο. Μάλιστα, ένα από τα ελάχιστα άτομα που βρίσκονταν εκεί αργά ένα πρόσφατο Σάββατο πρότεινε να οργανωθεί πάρτι με θέμα τη Lady Gaga. «Η Gaga είναι ακυρωμένη», απάντησε ο μπάρμαν. «Η Gaga είναι σιωνίστρια».