Η σχέση του ανθρώπου με τα ζώα και τα όρια της «παράδοσης» έρχονται για ακόμα μία φορά στο προσκήνιο. Στην Ισπανία, στη χώρα όπου οι ταυρομαχίες αποτελούν μέρος της πολιτιστικής παράδοσης παρά τις έντονες αντιδράσεις για την κακοποίηση των ζώων, ένας ταύρος βρέθηκε ξαφνικά στις κερκίδες και σκόρπισε τον τρόμο, υπενθυμίζοντας με τον πιο δραματικό τρόπο τι μπορεί να συμβεί όταν οι άνθρωποι δεν υπολογίζουν τίποτα μπροστά στην παράδοση και τη διασκέδασή τους.

Ήταν η τελευταία ταυρομαχία της φετινής γιορτής «Feria Taurina» στην ισπανική πόλη Μούρθια, με την αρένα να έχει γεμίσει από πλήθος κόσμου. Οι θεατές παρακολουθούσαν μια συνηθισμένη ταυρομαχία, όταν το ζώο όρμησε προς τον ταυρομάχο, εκείνος τον απέφυγε και στη συνέχεια ο ταύρος περίπου 500 κιλών πήδηξε πάνω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα και δίπλα στους έντρομους θεατές.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, με το πλήθος να παρακολουθεί «παγωμένο» το ζώο να κινείται ανεξέλεγκτα στον χώρο.

«Υπήρχαν άνθρωποι σε εκείνα τα καθίσματα και κινδύνευσαν να τραυματιστούν από τα κέρατα του ταύρου. Το ζώο ήταν εκτός ελέγχου. Ήταν καθαρή τύχη το γεγονός ότι κανείς δεν τραυματίστηκε», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Ο ταύρος που προερχόταν από το γνωστό εκτροφείο Los Espartales «πήδηξε δύο φορές στον διάδρομο εξόδου», προτού τελικά ακινητοποιηθεί από έναν άλλο ταυρομάχο, ο οποίος χρησιμοποίησε τη «λόγχη θανάτωσης», χωρίς όμως να διευκρινίζεται εάν ο ταύρος πέθανε.

«Αυτό ήταν απαραίτητο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία με τον ταύρο», ανέφεραν οι υπεύθυνοι στην ισπανική εφημερίδα 20minutos.

Η σκοτεινή πλευρά μιας παράδοσης αιώνων

Το περιστατικό επαναφέρει, πάντως, τη συζήτηση γύρω από μια παράδοση που παραμένει βαθιά ριζωμένη στην Ισπανία, αλλά ταυτόχρονα προκαλεί έντονες και δικαιολογημένες αντιδράσεις για τη σφοδρή κακοποίηση των ζώων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το παραδοσιακό Encierro, το περίφημο «τρέξιμο των ταύρων» στο φεστιβάλ του Σαν Φερμίν στην Παμπλόνα. Εκεί, έξι ταύροι διανύουν μια διαδρομή περίπου 875 μέτρων, από τα μαντριά έως την αρένα των ταυρομαχιών, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι τρέχουν μπροστά τους. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και για τους συμμετέχοντες, καθώς οι πτώσεις και ο συνωστισμός μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρούς τραυματισμούς.

Όταν ζώα εκατοντάδων κιλών βρίσκονται μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων που τρέχουν πανικόβλητοι, η δημιουργία επικίνδυνων και χαοτικών συνθηκών δεν είναι απλώς πιθανή, είναι αναπόφευκτη.

Κι όμως, πίσω από το θέαμα και την επίκληση στην «παράδοση», ένα κρίσιμο ερώτημα συχνά μένει στο περιθώριο: Τι βιώνουν τα ίδια τα ζώα; Πόσο φόβο, στρες και ταλαιπωρία υφίστανται και, κυρίως, πόσο μπορεί μια τέτοια πρακτική να δικαιολογείται στο όνομα της παράδοσης όταν η ευζωία τους τίθεται σε δεύτερη μοίρα; Δεν πρόκειται για ένα καινούργιο ερώτημα. Εδώ και χρόνια, οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται τα ζώα βρίσκονται στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τις ταυρομαχίες και τις συναφείς εκδηλώσεις, όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου.