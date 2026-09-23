Το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα συνεχίζει να απασχολεί τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς έρχεται στο φως η περίπτωση του Γιάπινγκ Λι, ο οποίος υπήρξε αξιωματούχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, πολιτογραφήθηκε Κύπριος και τιμωρήθηκε με εκτέλεση στην πατρίδα του για υπεξαίρεση ποσού που πλησιάζει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Η υπόθεση, όμως, δεν τελειώνει με την εκτέλεση της θανατικής καταδίκης του στην Κίνα. Πλέον, η Αστυνομία Κύπρου χειρίζεται και διερευνά τις περιπτώσεις άλλων τριών προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με την ίδια υπόθεση, σύμφωνα με το philenews.com. Ο λόγος για τον γιο του, Σουτσάο Λι, ο οποίος καταζητείται από τις Αρχές της Κίνας μαζί με δύο φιλικά πρόσωπα της οικογένειας Λι, τον Γιουεντόνγκ Τσούι και τη μητέρα του, Μεϊτζί Τσούι.

Και οι τρεις έχουν πολιτογραφηθεί Κύπριοι και σε βάρος τους διερευνάται σοβαρή υπόθεση με οικονομικά αδικήματα. Θεωρείται ότι συμμετείχαν στις προσπάθειες για ξέπλυμα των τεράστιων ποσών που είχε υπεξαιρέσει ο αποθανών Γιάπινγκ Λι.

Παγοποίηση

Τον περασμένο Αύγουστο, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, η Αστυνομία, μέσω του Γενικού Εισαγγελέα και της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, μετά από σχετικό αίτημα, παγοποίησε δύο ακίνητα, ένα στη Λεμεσό (€14.5 εκατ.) και ένα στην Τσάδα της Πάφου (€2.5 εκατ.), συνολικής αξίας €17 εκατ., που σχετίζονται με τις επίδικες πολιτογραφήσεις.

Μάλιστα, επειδή τα τρία πρόσωπα, ο Σουτσάο Λι, ο Γιουεντόνγκ Τσούι και η μητέρα του τελευταίου, Μεϊτζί Τσούι, δεν εντοπίζονταν για να τους επιδοθούν τα διατάγματα, αυτά δημοσιοποιήθηκαν με βάση τη νομοθεσία.

Μέσω Interpol

Το κουβάρι της υπόθεσης για την Αστυνομία Κύπρου άρχισε να ξετυλίγεται όταν έλαβε ειδοποίηση από την Interpol τον Ιούνιο του 2020 για τον Σουτσάο Λι. Ο τελευταίος, σύμφωνα με το μήνυμα, καταζητείτο από τις Αρχές της Κίνας για το αδίκημα της απάτης με συμβόλαιο (crime of contractual fraud), κατά παράβαση άρθρου του κινέζικου ποινικού κώδικα, το οποίο σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ποινή δια βίου φυλάκισης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον Οκτώβριο του 2022 να αποφασιστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο η αποστέρηση της υπηκοότητάς του, με τον Σουτσάο Λι, ωστόσο, να λαμβάνει ένδικα μέσα για ανατροπή της εν λόγω απόφασης.

Οι διαστάσεις

Η υπόθεση έλαβε ανυπολόγιστες διαστάσεις τον Σεπτέμβριο του 2023. Τότε το Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου διαπίστωσε από διεθνείς βάσεις δεδομένων ότι ο πατέρας του Σουτσάο Λι, ο τότε 63χρονος Γιάπινγκ, ενεπλάκη σε υπόθεση διαφθοράς στην Κίνα.

Το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι πριν γίνει αντιληπτό ποιος είναι ο Γιάπινγκ, ο ίδιος και ο γιος του είχαν καταφέρει να πολιτογραφηθούν Κύπριοι (το 2019 και το 2016, αντίστοιχα). Είχαν από κοινού επενδύσει στην αγορά κατοικίας στη Λεμεσό για το ποσό των €14.5 εκατ.

Ανακριτής της Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο αιτήματος ενώπιον Δικαστηρίου σε βάρος των τριών προσώπων που πλέον είναι υποκείμενα διερεύνησης (Σουτσάο Λι, Γιουεντόνγκ Τσούι και Μεϊτζί Τσούι), κατέθεσε χαρακτηριστικά ότι ο Γιάπινγκ Λι «διετέλεσε Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας στην Επιτροπή “Hohhot Municipal Economic Technological Development Zone Working Committee” (Μάρτιος 2011 – Αύγουστος 2019) και εμπλάκηκε σε σοβαρή υπόθεση διαφθοράς. Περαιτέρω (…) τον Σεπτέμβριο του 2018, διερευνήθηκε από τις Αρχές της Κίνας για σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας με τις υποψίες διαφθοράς και δωροδοκίας και επιπρόσθετα τον Αύγουστο του 2019, αυτός διαγράφηκε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας και παύτηκε από το αξίωμά του για τα αδικήματα της διαφθοράς, δωροληψίας και υπεξαίρεσης χρημάτων από το κράτος ύψους 3.07 δισεκατομμυρίων κινέζικων γουάν (περίπου 426 εκατομμύρια ευρώ). Τον Σεπτέμβριο του 2022, το πρόσωπο αυτό καταδικάστηκε σε θανατική ποινή, στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων εφ’ όρου ζωής και σε κατάσχεση των περιουσιακών του στοιχείων, ποινή εναντίον της οποίας άσκησε έφεση».

Εκτελέστηκε ως «Κύπριος»

Η κατάληξη για τον Γιάπινγκ ήταν τραγική. Όπως ενημερώθηκε η Αστυνομία Κύπρου μέσω Interpol το 2025, ο πρώην Κινέζος αξιωματούχος είχε συλληφθεί το 2019 -δύο μήνες μετά την απόκτηση κυπριακού διαβατηρίου- και το 2023 καταδικάστηκε για τα αδικήματά του. Η καταδίκη του επικυρώθηκε και από δευτεροβάθμιο δικαστικό σώμα στην Κίνα, ενώ εκτελέστηκε με την έγκριση του Ανώτατου Λαϊκού Δικαστηρίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στις 17/12/2024.

Ήθελε να ονομαστεί Λεωνίδας Λουκάς

Να σημειωθεί ότι ο Γιουεντόνγκ Τσούι, οικογενειακός φίλος των Λι, μετά την πολιτογράφηση του ιδίου και της συζύγου του τον Ιούλιο του 2017, προέβη, μαζί με τη σύζυγό του Shuhuang JIANG, σε Ένορκες Δηλώσεις ενώπιον Πρωτοκολλητή στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου με πρόθεση να αλλάξουν τα ονόματά τους σε «Francis CUI» και «Elena JIANG».

Το ίδιο επιχείρησε να κάνει και ο Σουτσάο Λι. Ο τελευταίος και η σύζυγός του έκαναν το ίδιο αίτημα ώστε να αλλάξουν τα ονόματά τους σε «Leonidas LOUCAS» και «Rhea LOUCAS» αντίστοιχα.

Πέραν τούτου, η Αστυνομία σε αίτημά της στο Δικαστήριο αναφέρει πως δεν ολοκληρώθηκε η αγορά όλων των ακινήτων, στη βάση των οποίων πολιτογραφήθηκαν εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Δημοσιεύματα σε σχέση με ξέπλυμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την Αστυνομία Κύπρου για σκοπούς έκδοσης διαταγμάτων παγοποίησης των δύο ακινήτων, αυτό που πιστεύεται είναι ότι και ο Σουτσάο Λι, αλλά και ο οικογενειακός φίλος τους Γιουεντόνγκ Τσούι, είχαν συνεργαστεί με τον Γιάπινγκ Λι για ξέπλυμα των υπέρογκων ποσών που κατάφερε να εξασφαλίσει ο τελευταίος με δόλιες ενέργειες.

Σε έρευνες που έγιναν από αρμόδιες Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντοπίστηκαν δημοσιεύματα στο διαδίκτυο σε σχέση με την καταδίκη του Γιάπινγκ Λι. Αυτές φαίνεται να αφορούν την περίοδο από το 2007 και εντεύθεν και περιλαμβάνουν ακόμη και την απόκτηση ακινήτων μέσω πλαστών εγγράφων/διαδικασιών σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα.

Τα ρεπορτάζ Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας που τέθηκαν ενώπιον των κυπριακών Αρχών δείχνουν ότι στο πλαίσιο της υπόθεσης έγιναν αγορές ειδών πολυτελείας, όπως έργα τέχνης, κοσμήματα, κρασιά.

Προβάλλονται ισχυρισμοί περί μεταβίβασης χρημάτων στο Μακάο για τζόγο.

Επιπλέον, η υπόθεση Γιάπινγκ Λι έχει χαρακτηριστεί ως η μεγαλύτερη περίπτωση διαφθοράς στην Εσωτερική Μογγολία (Inner Mongolia), αφού φαίνεται ότι έλαβε σχεδόν 500 εκ. δολάρια από δωροδοκίες τα οποία διοχετεύτηκαν σε διάφορες εταιρείες κέλυφος.

Εξάλλου, στο πλαίσιο αιτήματος των κινεζικών Αρχών στην Κυπριακή Δημοκρατία για παγοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Σουτσάο Λι, σημειώνεται πως έγιναν προσπάθειες ξεπλύματος των χρημάτων που υπεξαίρεσε ο πατέρας του τελευταίου στην Κύπρο με την αγορά αριθμού ακινήτων.

Η Αστυνομία Κύπρου

Τα αδικήματα που διερευνά η Αστυνομία Κύπρου για τους Σουτσάο Λι, Γιουεντόνγκ Τσούι και την Μεϊτζί Τσούι: