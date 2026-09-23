Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε άτυπα χθες Τρίτη με την Ντέλσι Ροδρίγκες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, γνωστοποίησε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

«Είχαμε ιστορική συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ», ανέφερε από την πλευρά της μέσω Telegram η κ. Ροδρίγκες.

«Συζητήσαμε την ενίσχυση της διμερούς σχέσης των χωρών μας και την προώθηση προγράμματος συνεργασίας σε στρατηγικούς τομείς όπως αυτοί της ενέργειας, των μεταλλείων, της ασφάλειας και σε άλλα πεδία αμοιβαίου συμφέροντος», πρόσθεσε κάτω από φωτογραφία στην οποία εικονίζεται χαμογελαστή πλάι στον αμερικανό ομόλογό της.

Πρώην αντιπρόεδρος του Νικολάς Μαδούρο, η κ. Ροδρίγκες ανέλαβε την εξουσία στις αρχές Ιανουαρίου, μετά την αιχμαλώτισή του από τον αμερικανικό στρατό σε αιματηρή επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Κυβερνά υπό πίεση της Ουάσιγκτον κι αποπειράται προοδευτικά να εξομαλύνει τις σχέσεις ανάμεσα στο Καράκας και διάφορες κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς, έπειτα από χρόνια απομόνωσης της χώρας.

Μετά την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο, ο Ντόναλντ Τραμπ αποπειράται να δώσει ώθηση στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου του κράτους της Λατινικής Αμερικής με τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο, δίνοντας την έμφαση στην προνομιακή πρόσβαση εταιρειών των ΗΠΑ σε αυτά.

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε και το Καράκας επιβεβαίωσε τον Αύγουστο ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν τον έλεγχο κοιτασμάτων με παραγωγικό δυναμικό που εκτιμάται πως φθάνει τα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια.

«Τα λάφυρα» ανήκουν «στους νικητές», συνόψισε ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα χθες, στο βήμα της ΓΣ του ΟΗΕ, προσθέτοντας πως «αν προσθέσετε (τα αποθέματα) των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, έχουμε πάνω από το 60% του πετρελαίου παγκοσμίως».

Το ταξίδι της κ. Ροδρίγκες στη Νέα Υόρκη σηματοδότησε την πρώτη συμμετοχή αρχηγού του κράτους της Βενεζουέλας στη Γενική Συνέλευση από το 2018. Είδε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και συναντήθηκε με τους επικεφαλής τριών διεθνών χρηματοπιστωτικών θεσμών.