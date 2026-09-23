Λίγα λεπτά αφότου απείλησε να αφανίσει το Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε χθες, Τρίτη, ότι ο διάλογος της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη ξανάρχισε, με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρίδι για τον ίδιο.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, αντιπρόσωποι της Τεχεράνης διαβίβασαν στις χθεσινές συνομιλίες τους όρους της στην άλλη πλευρά, για να ανοίξουν ξανά τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

«Έχω να λάβω μια σπουδαία απόφαση: Να κλείσω συμφωνία με το Ιράν; Ή να αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία; (…) Να τους στείλω στην κόλαση;», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ελπίζω πως θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις πριν να είναι πολύ αργά», συμπλήρωσε αργότερα, κατά τη διάρκεια συνάντησής του με ηγέτες κρατών της Μέσης Ανατολής.

Διαβεβαίωσε για ακόμα μια φορά πως είναι πιθανό να κλειστεί συμφωνία μετά τις βουλευτικές εκλογές του μέσου της προεδρικής θητείας στις ΗΠΑ στις αρχές Νοεμβρίου – στις οποίες το Ρεπουμπλικανικό κόμμα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να απολέσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, ιδίως εξαιτίας των υψηλών τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο ογδοντάρης Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας αποκάλυψε κατόπιν ότι ο διάλογος ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη ξανάρχισε. Είχε διακοπεί τον Ιούνιο, μετά την καταρχήν συμφωνία, το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο ναυάγησε.

Έγινε συνάντηση «τριών ωρών», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για «πολύ καλές» συνομιλίες και συμπληρώνοντας πως θα διεξαχθούν νέες στο «πολύ εγγύς μέλλον».

«Ειρήνη»

«Διεξαγάγαμε μακρές συνομιλίες με την ιρανική αντιπροσωπεία μέσω των μεσολαβητών» στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ, επιβεβαίωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ.

Αυτοί οι τελευταίοι, που μετέφεραν τις θέσεις της μιας πλευράς στην άλλη «καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας», συνέβαλαν στην ολοκλήρωση «ενός κύκλου συνομιλιών που ελπίζουμε ότι θα αποδειχτεί παραγωγικός και υποσχόμενος», πρόσθεσε ο επιχειρηματίας.

Νωρίτερα χθες ο Στιβ Γουίτκοφ ανέφερε πως αισθανόταν «πολύ καλά» όσον αφορά τις συνομιλίες, στις οποίες συμμετείχε ο γαμπρός και σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Από ιρανικής πλευράς συμμετείχε κυρίως ο επικεφαλής της διπλωματίας, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Κατά την πηγή αυτή, ο κ. Αραγτσί τόνισε στον κ. Γουίτκοφ ότι οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ συμπεριλαμβάνουν «την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού» των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, «την ταχεία αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών πόρων, καθώς και το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα».

Εντωμεταξύ, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, έφτασε στη Νέα Υόρκη, όπου είναι προγραμματισμένο να πάρει τον λόγο σήμερα στο βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως μετέδωσαν το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA και η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε γνωστό την περασμένη εβδομάδα ότι θα χορηγούσε θεωρήσεις διαβατηρίων στον κ. Πεζεσκιάν και μέλη της αντιπροσωπείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κάτι -όπως παρατήρησαν ορισμένοι αναλυτές- που είναι δίχως προηγούμενο για οποιονδήποτε αρχηγό κράτους το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Στην ομιλία του στον ΟΗΕ ο κ. Τραμπ, κωφεύοντας ξανά στις εκκλήσεις για πολυμερή συνεργασία και υπερασπιζόμενος ακομπλεξάριστα την πολιτική του που συνοψίζεται στη φράση «πρώτα η Αμερική», ανέμιξε υποσχέσεις περί αποκατάστασης της ειρήνης με πολεμοχαρείς δηλώσεις και απειλές.

«Οι άλλοι απλά μιλάνε για ειρήνη, εγώ φέρνω ειρήνη», είπε ο Ρεπουμπλικάνος, ωστόσο οι Αμερικανοί ψηφοφόροι θεωρούν πως αθέτησε την υπόσχεσή του να μην εμπλέξει τη χώρα σε αυτούς που ο ίδιος αποκαλούσε προεκλογικά «forever wars», παντοτινούς πολέμους.

Καυχήθηκε για τη στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στην αιχμαλώτιση στις αρχές Ιανουαρίου του μέχρι τότε προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και στη σύναψη πρόσφατης συμφωνίας με το Καράκας που δίνει στις ΗΠΑ πρόσβαση σε περίπου το ένα πέμπτο των κοιτασμάτων πετρελαίου της χώρας της Λατινικής Αμερικής με τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού στον πλανήτη.

«Ο νικητής παίρνει τα λάφυρα», είπε μερικές ώρες πριν από την ανεπίσημη συνάντηση που αναμενόταν να έχει με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ακόμα να χρησιμοποιήσει «στρατιωτική βία» για την υπεράσπιση της επιρροής της Ουάσιγκτον στη Λατινική Αμερική, ενώ προεξόφλησε πως η Κούβα «θα πέσει».

Η αντιπροσωπεία της νήσου αποχώρησε από την αίθουσα καθώς εκφραζόταν, όπως και αυτή του Ιράν.

Απτόητος ο Αμερικανός πρόεδρος, αυτή τη φορά επανερχόμενος σε πιο φιλειρηνικούς τόνους, διαβεβαίωσε πως είναι «πιο κοντά από ό,τι πιστεύεται» η σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ακόμη υπέγραψε συμφωνία με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια της πελώριας περιοχής της Αρκτικής, που παρουσίασε σαν μεγάλη νίκη για τις ΗΠΑ.

Το κείμενο πάντως δεν περιέχει καμιά αναφορά στην προσάρτηση της νήσου που ορεγόταν, διεκδίκηση που προκάλεσε σοκ στην Ευρώπη.

Στο σύνολό της, η εθνικιστική ως πολεμοχαρής αρκετές στιγμές ρητορική του Αμερικανού προέδρου δεν προκάλεσε την ίδια ταραχή στη Νέα Υόρκη με πέρυσι.

Να οφειλόταν αυτό στο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει τελευταία δυσκολίες στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό και -όπως τονίζουν αντίπαλοί του- ασχολείται με το να διαλαλεί διάφορα μεγαλεπήβολα έργα; Ή μήπως στο ότι ο υπόλοιπος κόσμος, σε έναν βαθμό τουλάχιστον, συνήθισε τη ρητορική του Ρεπουμπλικάνου;

Σε κάθε περίπτωση, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αντιμετώπισε φέτος ούτε προβλήματα στην κυλιόμενη σκάλα, ούτε στο ότοκιου, όπως πέρυσι, όταν είχε αποφανθεί πως κάποιοι είχαν απεργαστεί συνωμοσία σε βάρος του.