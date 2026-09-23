Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη πρόκειται να συναντηθούν σήμερα οι επικεφαλής της αμερικανικής και της ρωσικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με ενημέρωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Στο φόντο ο πόλεμος στην Ουκρανία

Το τετ α τετ πραγματοποιείται ενώ η ουκρανική κρίση εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη διεθνή ατζέντα. Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να πάρει τον λόγο ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η αμερικανική πλευρά επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση Ρούμπιο – Λαβρόφ εντάσσεται στον κύκλο διμερών επαφών που πραγματοποιούνται στη Νέα Υόρκη κατά την εβδομάδα υψηλού επιπέδου του Οργανισμού.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί το περιεχόμενο της ατζέντας των συνομιλιών. Η επαφή, πάντως, έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσιγκτον και Μόσχα εξακολουθούν να έχουν σημαντικές διαφορές τόσο γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και για ευρύτερα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας.