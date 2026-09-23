Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή Μάουγκαντζ της Ινδίας, όπου ένας ελέφαντας παρέμεινε επί ώρες δίπλα στον νεκρό σύντροφό του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία.

Τα δύο ζώα περιφέρονταν μαζί στην περιοχή τους τελευταίους μήνες. Όταν το ένα εντοπίστηκε νεκρό, οι δασικές αρχές κάλυψαν το σώμα του και απομακρύνθηκαν σε μικρή απόσταση. Λίγο αργότερα, ο δεύτερος ελέφαντας επέστρεψε στο σημείο, απομάκρυνε το κάλυμμα και άρχισε να σπρώχνει με την προβοσκίδα του το άψυχο σώμα.

Παρέμεινε δίπλα του και αρνούνταν να απομακρυνθεί

Σύμφωνα με τους δασικούς υπαλλήλους, το ζώο συνέχισε για αρκετή ώρα να αγγίζει και να σπρώχνει τον νεκρό ελέφαντα, ενώ στη συνέχεια παρέμεινε κοντά του βγάζοντας δυνατές κραυγές.

Η συμπεριφορά του προκάλεσε ανησυχία στις τοπικές αρχές, καθώς υπήρχε ο φόβος ότι, εξαιτίας της αναστάτωσής του, θα μπορούσε να κατευθυνθεί προς κατοικημένες περιοχές.

Για την ασφαλή απομάκρυνσή του οργανώθηκε επιχείρηση με τη συμμετοχή προσωπικού από τρεις δασικές υπηρεσίες και τεσσάρων εκπαιδευμένων ελεφάντων. Έπειτα από προσπάθειες δύο ημερών, το ζώο απομακρύνθηκε με ασφάλεια και μεταφέρθηκε στο καταφύγιο άγριας ζωής Bandhavgarh Tiger Reserve.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε από το σημείο δείχνει τον ελέφαντα που έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία να κείτεται στο έδαφος. Στα συγκεκριμένα πλάνα, ωστόσο, δεν καταγράφεται η στιγμή που ο δεύτερος ελέφαντας φέρεται να επιστρέφει δίπλα του και να προσπαθεί να τον σηκώσει, όπως περιγράφουν οι τοπικές αρχές.