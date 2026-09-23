Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε χθες Τρίτη τα κράτη που συμμετέχουν στη συμμαχία «Ασπίδα της Αμερικής» να υιοθετήσουν κυρώσεις εναντίον 24 εγκληματικών οργανώσεων που δρουν στην αμερικανική ήπειρο. Στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, εκτός από τις ΗΠΑ, συμμετέχουν αρκετές χώρες της Νότιας Αμερικής στις οποίες βρίσκονται στην εξουσία δεξιές κυβερνήσεις.

«Ζητώ από όλες τις χώρες τις αμερικανικής ηπείρου να χαρακτηρίσουν επίσημα τους ναρκοτρομοκράτες κοινές απειλές για τη σταθερότητα και να εφαρμόσουν αυστηρές κυρώσεις σε βάρος 24 ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων που έχουν οριστεί από τις ΗΠΑ», τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος σε σύνοδο κορυφής των κρατών που έχουν ενταχθεί στη συμμαχία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Προτού έρθω εγώ, κανένας δεν επέβαλε κυρώσεις σε οποιονδήποτε. Ο κανένας ήταν αναγκασμένος να ξεμπλέξει μόνος του, αλλά πλέον δεν ισχύει αυτό», πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος, στην ομιλία του από καθέδρας στον ΟΗΕ χθες, συνέκρινε τις συμμορίες αυτές με «το Ισλαμικό Κράτος».

Οι χώρες της συμμαχίας αποφάσισαν να προχωρήσουν σε «μια πρώτη κοινή ενέργεια» με σκοπό να καταπολεμηθεί «η μάστιγα της ναρκοτρομοκρατίας», αναφέρει ανακοίνωσή τους την οποία δημοσιοποίησε χθες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Δηλώνουμε την πρόθεσή μας να επιβάλλουμε (…) πάγωμα πόρων· περιορισμούς ως προς τη μετανάστευση και τις βίζες για τα μέλη, τους συνεργούς και τους υποστηρικτές αυτών των οργανώσεων, και ποινικές ευθύνες σε όσους παρέχουν υλική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένης επιμελητειακής υποστήριξης, στις οργανώσεις αυτές», τονίζεται στο κείμενο.

Στις 24 οργανώσεις στο στόχαστρο έχουν ήδη επιβληθεί κυρώσεις από την Ουάσιγκτον. Ανάμεσά τους είναι η Mara Salvatrucha (Σαλβαδόρ), η Tren de Aragua (Βενεζουέλα) και μεξικανικά καρτέλ. Το Μεξικό δεν έχει ενταχτεί στη συμμαχία.

Η πρωτοβουλία «Ασπίδα της Αμερικής» αναλήφθηκε προσωπικά από τον αμερικανό πρόεδρο κι ανακοινώθηκε σε σύνοδο στη Φλόριντα. Τα κράτη που εντάχτηκαν στη συμμαχία προβλέπεται να εντείνουν τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και τη δικαστική αστυνομική και δικαστική συνεργασία, προκειμένου να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα εντός κι εκτός των συνόρων τους.