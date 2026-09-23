Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, βρίσκεται πλέον στη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και θα απευθύνει ομιλία από το βήμα του Οργανισμού.

Το ταξίδι του έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Πεζεσκιάν είναι ο υψηλότερα ιστάμενος εκπρόσωπος της ιρανικής ηγεσίας που επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν άρχισαν τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

🇮🇷🇺🇳 El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, toca suelo estadounidense: así llegó a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. pic.twitter.com/9kr7LKHCcj — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 23, 2026

Με ποιο μήνυμα ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη

Πληροφορίες του Al Jazeera αναφέρουν ότι η Τεχεράνη επιδιώκει μέσω της παρουσίας του Πεζεσκιάν να προωθήσει την «αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στον κόσμο» απέναντι στην Ισλαμική Δημοκρατία, παρουσιάζοντας παράλληλα στη διεθνή κοινότητα την «καταπίεση» που, κατά την ιρανική θέση, υφίσταται από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το ταξίδι, πάντως, φαίνεται ότι προκάλεσε συζητήσεις ακόμη και στο εσωτερικό της ιρανικής ηγεσίας. Ο αντιπρόεδρος του Ιράν, αρμόδιος για εκτελεστικές υποθέσεις, Μοχάμεντ Τζαφάρ Γκαεμπανάχ, αποκάλυψε ότι είχε μεταφέρει στον Πεζεσκιάν εισήγηση συναδέλφων του να μην ταξιδέψει τελικά στη Νέα Υόρκη.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, μετέφερα την πρόταση ορισμένων φίλων ότι ο Πρόεδρος Πεζεσκιάν θα έπρεπε να ακυρώσει το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη», δήλωσε η Γκαεμπανάχ.

«Ωστόσο», συνέχισε ο αντιπρόεδρος, «βάσει της συναίνεσης των εκπροσώπων της προεδρίας και των πυλώνων της διακυβέρνησης, ο πρόεδρος θα πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι για να εκφράσει τα παράπονα του Ιράν στον κόσμο».

Χωρίς βίζα μέλη της ιρανικής αποστολής

Την ίδια ώρα, νέα ένταση προέκυψε γύρω από τη σύνθεση της αποστολής που θα συνοδεύσει τον Ιρανό πρόεδρο. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, οι αμερικανικές αρχές δεν ενέκριναν την έκδοση βίζας για ορισμένα από τα μέλη της.

«Σε ένα άνευ προηγουμένου εχθρικό μέτρο εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης, ο (Ντόναλντ) Τραμπ αρνήθηκε να χορηγήσει θεωρήσεις εισόδου σε ορισμένα μέλη της υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας του προέδρου, περιλαμβανομένης της ομάδας επικοινωνίας του», μετέδωσε το κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ανάλογη ενημέρωση μετέδωσε και το Mehr, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο της προεδρίας Χαμπιμπολάχ Αμπασί. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πεζεσκιάν αναμένεται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη και να αναχωρήσει για την Τεχεράνη το Σάββατο.

Τα σενάρια για επαφή με τον Τραμπ

Η άφιξη του Ιρανού προέδρου στη Νέα Υόρκη έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το ενδεχόμενο μιας συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί ή επιβεβαιωθεί κάποιο ραντεβού μεταξύ των δύο προέδρων.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα ήταν ανοιχτός σε μια τέτοια επαφή, την ώρα που η αντιπαράθεση Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένει ιδιαίτερα οξυμένη, με εκατέρωθεν προειδοποιήσεις γύρω από την εξέλιξη και την πιθανή διεύρυνση του πολέμου.

Παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν στην ιρανική αντιπροσωπεία να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες του ΟΗΕ. Όπως και την προηγούμενη χρονιά, ωστόσο, θα ισχύουν περιορισμοί στις μετακινήσεις των μελών της κατά την παραμονή τους στις ΗΠΑ