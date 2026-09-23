Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν εκδώσει βίζα στον Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και de facto ηγέτη του Σουδάν, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Την πληροφορία μετέφεραν χθες Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με τις οποίες ο αλ Μπουρχάν επρόκειτο να πάρει τον λόγο από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης.

Ο στρατηγός Μπουρχάν, οι δυνάμεις του οποίου αναμετρώνται με τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), παραστρατιωτικό σώμα, από τον Απρίλιο του 2023, προγραμματιζόταν να απευθύνει ομιλία στη ΓΣ σήμερα.

Είχε ήδη συμμετάσχει δυο φορές στην εβδομάδα υψηλού επιπέδου της ΓΣ αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στο Σουδάν.

Η μια από τις διπλωματικές πηγές χαρακτήρισε την άρνηση της Ουάσιγκτον να του επιτρέψει την είσοδο «προφανή παραβίαση της συμφωνίας ανάμεσα στον ΟΗΕ και στις ΗΠΑ».

Έτερη πηγή διευκρίνισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση, η οποία έχει πολλαπλασιάσει τις παροτρύνσεις να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στο Σουδάν, «έθεσε ως προϋπόθεση για τη χορήγηση θεώρησης διαβατηρίου την αποδοχή από τον κ. Μπουρχάν τρίμηνης ανακωχής».

Πρόταση που το Χαρτούμ απορρίπτει, καθώς θεωρεί πως το μοναδικό που θα επέτρεπε κάτι τέτοιο θα ήταν οι ΔΤΥ να ανασυνταχθούν και να εξαπολύσουν νέες επιθέσεις.

Ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «ανησυχεί έντονα» για το ότι δεν δόθηκε βίζα, είπε χθες ο εκπρόσωπός του.

«Ο Γενικός Γραμματέας καλεί την οικοδέσποινα χώρα να εγγυηθεί ότι οι βίζες θα δοθούν όπως προβλέπουν οι υποχρεώσεις της δυνάμει της συμφωνίας για την έδρα (του ΟΗΕ), έγκαιρα ώστε να επιτραπεί στον πρόεδρο (του Σουδάν Μπουρχάν) να συμμετάσχει διά ζώσης στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης», είπε ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Η «πλήρης συμμετοχή όλων των αντιπροσωπειών στις εργασίες» της Γενικής Συνέλευσης είναι «απαραίτητη για την καλή λειτουργία» του ΟΗΕ, έκρινε και πρόσθεσε ότι «η Γραμματεία (του οργανισμού) ήγειρε αμέσως το ζήτημα στις αμερικανικές αρχές και συνεχίζει να συζητά μαζί τους».

Η συμφωνία με την οποία η έδρα του ΟΗΕ εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη προβλέπει ότι οι αρχές των ΗΠΑ δεν πρέπει να εμποδίζουν με κανέναν τρόπο τις μετακινήσεις αντιπροσώπων των χωρών μελών του.

Το Σουδάν αντιπροσωπεύει στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Εξωτερικών Μοχιελντίν Σάλεμ.

Οι ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει, μαζί με τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να πείσουν τον στρατηγό Μπουρχάν και τον άλλοτε στενό του συνεργάτη, τον επικεφαλής των ΔΤΥ Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η κυβέρνηση του κ. Μπουρχάν, αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα, προέκυψε από στρατιωτικό πραξικόπημα το 2021, όταν ακόμη ο κ. Ντάγκλο ήταν δεξί χέρι του στρατηγού, προτού οι δυο τους εμπλακούν σε σύγκρουση για την εξουσία.

Από το 2023, ο πόλεμος στο Σουδάν ανάμεσα στις δυνάμεις των δυο ανδρών έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 200.000 ανθρώπους, σύμφωνα με –μάλλον συντηρητικές– εκτιμήσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων, κι έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες κρίσεις εξαναγκαστικού εκτοπισμού εκατομμυρίων αμάχων και πείνας στον πλανήτη.