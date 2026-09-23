Ο πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια έδωσε χθες Τρίτη εντολή για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Σάντα Μάρτα, στη βόρεια ακτή της χώρας στην Καραϊβική. Η απόφαση ελήφθη μετά το κύμα επιθέσεων σε καταστήματα και οχήματα, που ακολούθησε επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας με στόχο ένοπλη οργάνωση που δρα στην περιοχή.

Στην πόλη αυτή σχεδόν 570.000 κατοίκων επικρατεί ατμόσφαιρα τρόμου από την Τρίτη, έπειτα από την επιχείρηση διάρκειας 13 ωρών κατά την οποία σκοτώθηκαν δεκατρία μέλη –συμπεριλαμβανομένου ενός από τους ηγέτες– της οργάνωσης Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), με ρίζες στους παραστρατιωτικούς της άκρας δεξιάς, που ελέγχει οδούς διακίνησης ναρκωτικών κι επιδίδεται σε εκβιάσεις.

Actualización de Santa Marta: la ciudad está bajo el control del grupo criminal. Los locales que estaban abiertos, fueron obligados a cerrar a punta de bala, siguen las denuncias de reclutamiento de menores en distintos barrios. Esto fue hace minutos en un barrio de la ciudad ¿Dónde está @mindefensa? — Espinosa (@EspinosaRadio) September 22, 2026

Τομείς της πόλης, από τις μεγαλύτερες στις ακτές της Κολομβίας στην Καραϊβική, ήταν έρημες χθες, εν μέσω φημών για περιορισμούς στο εμπόριο και στις μετακινήσεις από πλευράς της οργάνωσης αυτής, που κατατρομοκρατεί την περιοχή.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς ένοπλους κινούμενους με μοτοσικλέτες στους δρόμους στη Σάντα Μάρτα να πυροβολούν εναντίον ανοικτών καταστημάτων και φλεγόμενα οχήματα να έχουν φράξει δρόμους.

🇨🇴 ÚLTIMA HORA: Máxima tensión en Santa Marta, Colombia, durante un paro armado atribuido al grupo criminal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Hombres encapuchados en motocicletas dispararon contra comercios, ante la presencia de niños, para forzar su cierre, mientras varios vehículos fueron incendiados. — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 22, 2026

«Αυτοί οι κακοποιοί διατείνονται πως θα βάλουν φωτιά σε μεγάλο μέρος» των ακτών στην Καραϊβική, «ξεκινώντας από τη Σάντα Μάρτα, όπου απείλησαν εμπόρους, κατοίκους, μεταφορείς», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια.

«Διέταξα (…) την άμεση ενίσχυση της παρουσίας του στρατού και της αστυνομίας» και «όποιος δεν υποταχτεί θα εξαλειφθεί», διεμήνυσε.

¡A los bandidos se les responde con toda la fuerza del Estado! Ante las amenazas y los actos de intimidación de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada contra comerciantes, transportadores y ciudadanos, ordené reforzar de inmediato la presencia militar y policial en Santa Marta. Ya capturamos a tres presuntos integrantes de esta estructura en Santa Marta y a dos en Riohacha. Y vamos por todos los demás. La instrucción a nuestra Fuerza Pública es contundente: blindar la región, recuperar plenamente el control territorial y emplear todas las capacidades legítimas del Estado contra quienes persistan en la criminalidad, siempre en el marco de la Constitución y la ley. Y voy para Santa Marta. Estaré personalmente en el territorio para liderar las acciones del Gobierno, acompañar a nuestra Fuerza Pública y respaldar a los ciudadanos que hoy están siendo amenazados por estas estructuras criminales. Ningún grupo criminal va a imponerle sus condiciones a la gente honrada y trabajadora. Los ciudadanos no se arrodillan ante el terror. El Estado tampoco. ¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 22, 2026

Η αστυνομία ενίσχυσε την παρουσία της χθες σε εμπορικές συνοικίες, αναπτύσσοντας μονάδες ειδικευμένες στην καταπολέμηση των εκβιάσεων και ειδικές δυνάμεις, διαβεβαίωσε εκπρόσωπός της το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στοιχεία του στρατού αναπτύχθηκαν παράλληλα κατά μήκος δρόμου που συνδέει τη Σάντα Μάρτα με τον νομό Λα Γουαχίρα, που συνορεύει με τη Βενεζουέλα, τομέα στον οποίο δρα επίσης η ACSN.

Ο πρόεδρος δε λα Εσπριέγια, εκατομμυριούχος πρώην δικηγόρος που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, ανέλαβε την εξουσία τον Αύγουστο. Ο νέος πολιτικός της λεγόμενης σκληρής δεξιάς υπόσχεται ότι θα συντρίψει τις ένοπλες οργανώσεις που επιδίδονται στη διακίνηση κοκαΐνης. Η Κολομβία κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στην παραγωγή της ουσίας αυτής.