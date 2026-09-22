Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαίωσαν ότι στέλνουν νέες στρατιωτικές δυνάμεις στη Λιθουανία, ανακοίνωσε η ηγεσία της χώρας αυτής της Βαλτικής που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, θέτοντας τέλος σε μια περίοδο αβεβαιότητας σε σχέση με το εάν ο αμερικανικός στρατός θα αντικαταστήσει τις δυνάμεις που επέστρεψαν στις ΗΠΑ αυτό το καλοκαίρι.

Οι ΗΠΑ απομακρύνουν χιλιάδες στρατιώτες από τις βάσεις στην Ευρώπη και η Λιθουανία, η οποία έχει σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία , είχε δηλώσει τον Ιούνιο ότι είχε πληροφορηθεί πως οι ΗΠΑ επανεξετάζουν τη μελλοντική στρατιωτική τους παρουσία στη χώρα.

«Μόλις έλαβα την επιβεβαίωση ότι η νέα αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων είναι ήδη καθ’ οδόν προς την Λιθουανία» έγραψε ο πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Ναουσέντα ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνηση των ΗΠΑ προσθέτοντας ότι αυτό είναι σημαντικό για τη Λιθουανία και την ασφάλεια της περιοχής. «Η παρουσία του αμερικανικού στρατού στη Λιθουανία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αποτρεπτικής μας δύναμης και της συλλογικής μας άμυνας», είπε ο Ναουσέντα.

Ο ίδιος δεν ανέφερε πόσοι στρατιώτες θα απαρτίζουν τη νέα στρατιωτική δύναμη. Από το 2019, οι ΗΠΑ αναπτύσσουν συνήθως στη χώρα μια δύναμη τεθωρακισμένων με περίπου 1.000 στρατιώτες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Κεστούτις Μπούντρις, δήλωσε ότι η αμερικανική στρατιωτική παρουσία «επιστρέφει σε μεγάλους αριθμούς», χωρίς όμως να παράσχει λεπτομέρειες.

«Η Λιθουανία είναι πράγματι ένας ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος, και σήμερα λάβαμε απόδειξη αυτού», ανέφερε ο Μπούντρις σε δήλωσή του.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Βίλνιους δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο εκτός των κανονικών ωρών εργασίας.