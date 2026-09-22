Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μεταφέρει τη διαμάχη ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δηλώνοντας αποφασισμένος να υπερασπιστεί τις στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι θα «πει την αλήθεια» για τις επιχειρήσεις κατά των Παλαιστινίων, απαντώντας στη διεθνή κριτική. Παράλληλα, ο Νετανιάχου εξαπέλυσε οξεία επίθεση κατά του αριστερού δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, κατηγορώντας τον ανοιχτά για υποστήριξη της Χαμάς. Η παρέμβασή του αναμένεται να πυροδοτήσει νέες αντιδράσεις στο διπλωματικό πεδίο.

Η δήλωση Νετανιάχου ήρθε ως απάντηση στις δηλώσεις Μαμντάνι, ο οποίος είπε χθες στο CNN ότι ο Νετανιάχου είναι «εγκληματίας πολέμου και αρχιτέκτονας μιας φρικτής γενοκτονίας του παλαιστινιακού λαού».



Ο Νετανιάχου αναμένεται να εκφωνήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μεθαύριο Πέμπτη.



«Έρχομαι στον ΟΗΕ», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ένα σύντομης διάρκειας βίντεο. «Θα πω την αλήθεια για τους ηρωικούς στρατιώτες μας και θα πω την αλήθεια για εσένα (Μαμντάνι)».



Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης είχε δηλώσει προηγουμένως ότι θα συνελάμβανε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει τη δικαιοδοσία να το πράξει.



«Ντροπή σας, κ. Μαμντάνι», είπε ο Νετανιάχου. «Ντροπή σας που υποστηρίζετε τα τρομοκρατικά τέρατα της Χαμάς, που έσφαξαν ανθρώπους μας. Ντροπή σας που υποκινείτε ταραχές κατά των Εβραίων της Νέας Υόρκης».



Ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι έχουν χαρακτηρίσει τον Δημοκρατικό Μαμντάνι αντισημίτη, επικαλούμενοι τη δράση του υπέρ των Παλαιστινίων και την κριτική του κατά της στρατιωτικής δράσης του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Μαμντάνι έχει καταδικάσει τον αντισημιτισμό. Υποστηρίζει ότι η κριτική του προς το Ισραήλ συγχέεται εσφαλμένα με τον αντισημιτισμό.



Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.200 ανθρώπους, ενώ άλλοι 251 απήχθησαν, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Το Ισραήλ απάντησε με αεροπορική και χερσαία επίθεση, με δηλωμένο στόχο την εξάρθρωση των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων της Χαμάς. Έκτοτε, περισσότεροι από 73.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Γάζας – ένας απολογισμός που δεν διαχωρίζει μαχητές από αμάχους.



Το Ισραήλ αρνείται ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα, δηλώνοντας ότι πολεμά τους μαχητές της Χαμάς και κατηγορώντας την οργάνωση ότι κρύβεται πίσω από αμάχους.



Την περασμένη εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού πρωθυπουργού Ντόρον Σπίλμαν δήλωσε στο Reuters ότι ο Νετανιάχου έχει εκφωνήσει ομιλίες στα Ηνωμένα Έθνη περισσότερο από κάθε άλλον παγκόσμιο ηγέτη «και πρόκειται να αξιοποιήσει αυτό το βήμα για να πει την αλήθεια σε ένα φόρουμ χωρών που συχνά υιοθετούν μια ψευδή αφήγηση σχετικά με το Ισραήλ».



«Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα στα οποία μπορεί να σταθεί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και να παρουσιάσει την αλήθεια στον κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Δεν πτοείται από κανέναν. Δεν πτοείται από τον δήμαρχο Μαμντάνι», είπε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ